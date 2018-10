Thêm nhiều diễn biến bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 bị cựu phó phòng cảnh sát kinh tế dâm ô tập thể

Như tin đã đưa, gần 1 tháng qua, sự việc nữ sinh M. (SN 2004), hiện đang học lớp 9 tại TP. Thái Bình (Thái Bình) bị 4 người đàn ông dâm ô tập thể trong khách sạn khiến người dân phẫn nộ. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bàng hoàng hơn khi trong những đối tượng đó, có người có quan hệ quen biết gần gũi với nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình nữ sinh, Công an TP. Thái Bình cùng cơ quan chức năng tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh. Từ những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐ TP. Thái Bình ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về các hành vi: Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Ngôi trường nữ sinh M. theo học thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: L.K

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Văn Lam (SN 1972), trú tại phường Tiền Phong; Từ Minh Tuyên (SN 1971), trú tại phường Trần Hưng Đạo; Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974), chỗ ở hiện nay khu đô thị Kỳ Bá và Phạm Đức Việt (SN 1974), chỗ ở hiện nay, khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung (cùng TP. Thái Bình).

Điều đáng nói, trong số các bị can trên thì trước khi bị bắt và khởi tố, Phạm Văn Lam là Thượng tá, đang giữ chức vụ Phó phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình. Còn bị can và nạn nhân đều có quan hệ gần gũi thân thiết với nhau.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Kiểm rủ nữ sinh M. đi ăn nhậu cùng 3 bị can trên. Sau đó, khi thấy M. ngà ngà say, 4 đối tượng trên đã đưa nữ sinh này vào khách sạn để quan hệ tình dục.

Phát hiện không thấy con gái về nhà, gia đình nữ sinh liên lạc với Kiểm để hỏi, nhưng Kiểm nói không biết M. đi đâu. Do đó, người thân nạn nhân tiến hành tìm kiếm và trình báo công an. Chỉ đến khi nữ sinh về nhà thì sự viêc mới bại lộ.

Thông tin cho PV, đại diện sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình cho biết, khi nhận được thông tin sự việc, sở đã có chỉ đạo cụ thể đến phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tiếp đó, phòng này làm việc với UBND, Phòng LĐTB&XH TP.Thái Bình cùng UBND phường Trần Lãm nơi xảy ra sự việc để đề nghị làm rõ. Đồng thời, đơn vị đến gia đình nữ sinh động viên tinh thần nạn nhân cùng gia đình.

Khu vực khách sạn, nơi nữ sinh bị các đối tượng xâm hại tập thể. Ảnh: H.T

Theo luật sư Đặng Văn Sơn - Đoàn Luật sư TP Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ, việc 4 đối tượng trên xâm hại tình dục với nữ sinh là trái ý muốn thông qua hành vi giao cấu hay không.

Nếu trái ý muốn thì các đối tượng sẽ bị xử lý tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điều 142 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt có 3 mức, từ 7-15 năm; từ 12 - 20 năm; phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp không chứng minh được hành vi giao cấu trái ý muốn với nạn nhân, chỉ xử lý về Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015. Hình phạt có thể tới 15 năm tù.

Được biết, hiện tại gia đình nạn nhân đã chuyển trường cho nữ sinh M. học tập.

Đức Tùy

