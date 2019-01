Thanh niên không có bằng lái gây tai nạn chết người lĩnh 30 tháng tù

Ngày 17/1, TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) mở phiên xử sơ thẩm và tuyên Lê Văn Vượng (22 tuổi, trú xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Lê Văn Vượng. Ảnh: Phan Giang.

Theo cáo trạng, chiều 17/7/2018, Vượng không có giấy phép điều khiển xe máy nhưng vẫn chở Lê Văn Hùng (trú cùng địa phương) đi từ xã Châu Quang đến xã Thọ Hợp (huyện Quỳ Hợp).

Khi xe chạy đến thị trấn Quỳ Hợp, do không chú ý quan sát, xe máy do nam thanh niên này điều khiển đâm vào đuôi xe đạp do bà Nguyễn Thị Vinh đi cùng chiều phía trước.

Nạn nhân ngã xuống đường, chấn thương sọ não kín và tử vong cùng ngày. Vượng bị thương nhẹ, lên xe máy cùng Hùng rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 21h cùng ngày, thanh niên 22 tuổi ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Vượng lý giải vì sợ bị người dân đánh. Phía gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng. Đại diện gia đình bị hại tham gia phiên tòa xin HĐXX xem xét, giảm án cho bị cáo.

Riêng Lê Văn Hùng HĐXX nhận định, do Vượng tự ý điều khiển xe máy chở Hùng đi chơi và tự gây tai nạn cho bà Vinh nên chưa có cơ sở để xử lý hình sự.

Theo Zing.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật