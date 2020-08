Thanh niên cách ly phòng Covid-19 tại bệnh viện bị bắt tội trộm cắp

Ngày 6/8, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Quang Hùng (31 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Trộm cắp tài sản.



Công an lập biên bản với Phan Quang Hùng (áo trắng) tại Đà Nẵng. Ảnh: N.Hiên.

Khoảng 21h ngày 30/7, Hùng điều khiển ôtô biển số Đà Nẵng, khi đến trạm kiểm soát dịch Covid-19 ở xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, anh ta bị tai nạn.

Hùng được đưa đến Trung tâm tế huyện Hiệp Đức (Quảng Nam), sau đó chuyển vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Sau khi biết nam thanh niên trên đến từ Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam đưa anh ta vào điều trị cách ly tại khoa Y học nhiệt đới.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, Hùng có kết quả âm tính lần 1. Đến chiều 3/8, người này bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Sau khi rời Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, Hùng về lại Đà Nẵng. Khoảng 18h15 ngày 4/8, gia đình và cảnh sát khu vực đã vận động Hùng đến trạm y tế phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, để khai báo y tế. Khuya cùng ngày, Hùng được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam.

Qua đơn trình báo của bị hại, Công an huyện Tiên Phước xác định Hùng thực hiện vụ trộm ở xã Tiên Hà vào rạng sáng 28/7.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật