Thanh Hóa: Xử lý 21 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch virus corona

Thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nhiều người do nhận thức ấu trĩ, vô trách nhiệm đã đăng tải nhiều thông tin bịa đặt, thiếu kiểm chứng, gây hoang mang trong dư luận.

Điển hình như, em N.T.D (SN 1999), ở xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành và em N.L (SN 1994), ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành mới bị Công an huyện Thạch Thành xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 22,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải những thông tin sai sự thật về virus corona trên địa bàn huyện. Theo đó, trên facebook của mình, N.T.D đã đăng tải nội dung "Các bạn hãy đeo khẩu trang và hãy cẩn thẩn khi đi ra ngoài, ở quê tôi Thạch Thành đã phát hiện 2 người nghi bị dịch viêm phổi và bác sỹ đang phải cách ly với 2 người đó". Còn N.L thì đăng tải trên facebook "Linh Đụt" của mình như sau: "Hiện nay ở mình ca thứ 8 đã có kết quả dương tính rồi, mà lại người Thạch Thành… nên em gom mua chung khẩu trang này ai muốn mua chung không…".



Khi bị cơ quan công an triệu tập đến làm việc về những nội dung trên, cả N.T.D và N.L đều khai nhận: Do nhận thức hạn chế nên nghe nói có người trên địa bàn huyện nghi nhiễm virus corona đã chia sẻ lên mạng nhằm cảnh báo mọi người và câu like.

Công an Thanh Hóa tiến hành xử lý 21 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về virus corona

Công an huyện Nông Cống cũng đã phát hiện và xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về virus corona trên tài khoản facebook "Sáu Nguyễn Thị Sáu" đăng tải thông tin "Mọi người lưu ý - Ra đường và nói chuyện với người khác nên đeo khẩu trang. Hiện bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống đã chuyển 3 bệnh nhân bị nhiễm virus carona ra Hà Nội".

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định thông tin trên là sai sự thật do một dược sĩ bán thuốc tại một cửa hiệu thuốc trên địa bàn thị trấn Nông Cống đăng tải trên facebook cá nhân. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Sáu thừa nhận đã đăng tải thông tin sai sự thật, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Còn với M. T. H. (SN 1990), ở phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, hiện đang là công nhân Công ty giầy Venus, huyện Hà Trung thì giải trình, bản thân cũng không lường trước được hậu quả việc làm của mình khi đăng tải statut trên facebook với nội dung "Dịch bệnh, chắc ngày mai phải đình công nghỉ làm thôi cả nhà ơi". Đây là việc làm nhằm kích động công nhân nghỉ việc tập thể, gây mất ANTT trên địa bàn, với hành vi này H. đã bị xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng…

Đồng thời công an Thanh Hóa khuyến cáo, những thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh đều được công khai trên mọi phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội để mọi người dân dễ dàng cập nhật. Do đó, mỗi người dân hãy thận trọng khi tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách tích cực và có trách nhiệm đối với cộng đồng, tránh làm nhiễu loạn thông tin về tình hình dịch bệnh.

Gia Hân

