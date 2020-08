Tạm giữ 2 nghi phạm bắt cóc cháu bé 2 tuổi tại Bắc Ninh

Tối 22/8, nguồn tin cho hay Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cùng với Công an TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) và Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi) được trình báo mất tích hồi 17h ngày 21/8 tại công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Cháu Bảo được tìm thấy tại địa bàn huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan công an cũng tiến hành tạm giữ hai nghi phạm, gồm: Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, HKTT tại Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng ( 33 tuổi) để điều tra về hành vi bắt cóc.

Cháu Bảo trong vòng tay của bố sau khi được công an giải cứu an toàn (ảnh tư liệu)

Trước đó, theo trình báo của gia đình bị hại, khoảng 17h ngày 21/8 bố cháu Bảo đưa cháu đến công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) chơi). Anh này để cháu laị khu vui chơi và ra mua nước, khi quay lại đã không thấy cháu Bảo đâu.

Quá trình điều tra, công an đã công bố hình ảnh 1 người phụ nữ được cho là nghi phạm đã dắt tay cháu Bảo ra khỏi công viên và đưa đi bằng xe máy.

T.Sơn

