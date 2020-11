Liên quan đến vụ án giết người xảy ra ngày 30/10 tại thị trấn Cốc Pài (huyện Xín Mần) làm 2 người chết, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Seo Chớ (24 tuổi, con trai đối tượng Diu) để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, bắt giữ Giàng Chẩn Diu (51 tuổi) và 3 người con của đối tượng này gồm: Giàng Seo Sèng (27 tuổi), Giàng Seo Phàng (22 tuổi) và Giàng Seo Phong (17 tuổi).

Nguyên nhân ban đầu xác định, trước đó gia đình Giàng Chẩn Diu có tranh chấp nương trồng ngô, lúa với một hộ gia đình khác cùng thôn. Tòa án nhân dân huyện Xín Mần đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự tranh chấp đất đai. Ông Thào Chính Dí đứng ra làm nhân chứng, xác nhận nương trồng ngô, lúa không thuộc quyền sử dụng của gia đình Giàng Chẩn Diu. Kể từ thời điểm đó, Giàng Chẩn Diu luôn ấm ức và gây sự với nhân chứng.

Khoảng 22h ngày 30/10, Giàng Seo Sèng và Giàng Seo Phàng đến nhà bố đẻ là Giàng Chẩn Diu. Tại đây, Sèng nói: "Bố ạ, muốn có đất để làm ăn thì bố con ta phải thống nhất giết Thào Chính Dí và Thào Seo Sì (con trai ông Dí) đi vì nó tranh chấp làm thu hẹp diện tích đất canh tác. Phải xử lý ngay vì qua đời bố chắc các con không có khả năng tranh giành đất canh tác hiện nay".

Nghe Sèng nói, Phàng tiếp lời: "Có dám làm không anh?". Sèng trả lời: "Muộn rồi, làm không ai biết đâu". Sau đó các đối tượng tiếp tục lên kế hoạch, bàn bạc nếu đến nhà thấy nạn nhân say rượu thì dùng dây thừng siết cổ chết và treo lên, nếu không say rượu thì dùng gậy đánh chết rồi treo lên. Không được gây tiếng động cho hàng xóm mới an toàn.

Để thực hiện hành vi như đã định, cả 4 đối tượng sau đó đến nhà ông Thào Chính Dí, cầm theo búa bổ củi và một đoạn dây thừng dài. Tại đây, thấy nhà ông Dí khóa ngoài, còn nhà ông Thào Seo Sáng (là em trai ruột ông Dí, nhà sát cạnh) cửa đóng hờ, các đối tượng kéo nhau cùng đi vào trong, sử dụng đèn pin điện thoại soi và thấy ông Sáng và anh Thào Seo Sì. Không để cho hai nạn nhân kịp kháng cự, tất cả các đối tượng đã dùng đoạn dây thừng mang theo siết cổ ông Sáng và anh Sì, sau đó treo cổ hai nạn nhân lên xà nhà rồi đi về gia đình nghỉ ngơi cho đến khi bị bắt.

Chân dung các đối tượng gây án (ảnh TL)





Đánh giá về vụ án nghiêm trọng này, luật sư Nguyễn Thu Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, đây là một vụ án mạng gây hậu quả rất nghiêm trọng, các đối tượng đã quá độc ác khi cùng lúc tước đoạt mạng sống của nhiều người. Do vậy, với hành vi giết nhiều người, nếu bị kết tội, đối tượng Diu và đồng phạm có thể đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về tội "Giết người" được quy định tại điểm a, n (khoản 1, Điều 123, BLHS 2015). Theo quy định: "1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a, Giết 2 người trở lên; n) Có tính chất côn đồ".

Nói về hành vi côn đồ của nghi phạm, luật sư Thu Anh cho rằng, giết người có tính chất côn đồ là trường hợp giết người vô cớ (không có nguyên cớ) hoặc cố tình sử dụng những nguyên cớ nhỏ nhặt để giết người, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác và những quy tắc trong cuộc sống. Khi xác định trường hợp giết người có tính chất côn đồ cần phải có quan điểm xem xét toàn diện mối quan hệ giữa người phạm tội với nạn nhân, thái độ của người phạm tội khi gây án, nguyên nhân nào dẫn đến việc người phạm tội giết người...

"Với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, ngoan cố chống đối sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Các đối tượng khác có vai trò thứ yếu, giúp sức lại cùng trong một gia đình, nếu thành khẩn khai báo ăn năn hối cải thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt với đối tượng này, tòa án sẽ căn cứ vào hai yếu tố chính là yếu tố nhân thân và yếu tố hành vi. Trong đó tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, hậu quả đã xảy ra với nạn nhân, với xã hội; nhân thân của Diu và các đồng phạm. Trong đó, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự sẽ là những yếu tố quyết định đến mức hình phạt cụ thể", luật sư Anh phân tích.

Cũng theo luật sư Anh, hành vi phạm tội của nghi phạm đã gây đau thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình bị hại và gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trong tình hình hiện nay. "Bên cạnh trách nhiệm hình sự, Diu cùng các con sẽ phải bồi thường tiền chi phí mai táng với nạn nhân thiệt mạng theo quy định của Bộ luật Dân sự", luật sư Anh chia sẻ.

Nguyễn Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật