Sát hại em gái của người yêu vì bị ngăn cản chuyện tình cảm

Ngày 9/11, Công an TPCần Thơ cho biết cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Lê Hoàng Lực tại cơ quan điều tra

Theo thông tin điều tra, Lê Hoàng Lực có quan hệ tình cảm với chị Cao Thị Kiều L.(ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền).

Mối quan hệ này bị chị Cao Thị Tuyết N. (31 tuổi, em gái chị L.,) phản đối, ngăn cản. Vì vậy, Lực và chị N. xảy ra mâu thuẫn.

Gần 1h ngày 3/11, chị L. đang nằm ngủ say thì nghe tiếng em gái la lớn. L. chạy qua thì phát hiện em gái đang giằng co với Lực và trên người có nhiều vết đâm.

Sau đó, chị L. đã nhờ người yêu đưa em gái đến bệnh viện cấp cứu nhưng Lực từ chối, rồi bỏ đi.

Gia đình đưa chị N. đến bệnh viện cấp cứu nhưng do viết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, công an đã bắt giữ nghi phạm đang lẩn trốn tại huyện Kế Sách (tỉnh Sóc Trăng). Tại cơ quan điều tra, Lực thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Saostar