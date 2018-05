Sản phẩm "chữa ung thư" làm từ bột than tre nứa: Trước ngày bị bắt, Giám đốc Vinaca vẫn livestream "chém gió"

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, liên quan đến sự việc Công ty TNHH Vinaca sản xuất thực phẩm chức năng từ bột than tre nứa để chữa bệnh ung thư xảy ra tại cơ sở sản xuất của bà Đào Thị Chúc (24 tuổi), trú tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An (TP. Hải Phòng), sáng nay (2/5), Công an TP. Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thu (SN 1982, chồng của Chúc), trú tại đội 2, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín (TP. Hà Nội), là giám đốc công ty này khi đang lưu thông trên đường cao tốc Hải Phòng – Hà Nội.

Nguyễn Xuân Thu (áo đen) được xác định là kẻ chủ mưu trong quá trình sản xuất sản phẩm chữa ung thư từ bột than tre nứa. Ảnh: TL

Nhiều người đặt câu hỏi, ngày 20/4 khi Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại cơ sở sản xuất của Chúc, vậy với vai trò là chủ mưu thì những ngày qua, đối tượng Thu làm gì, ở đâu?

Theo Cơ quan CSĐT, Công an TP. Hải Phòng đã nhiều lần mời Thu lên trụ sở để làm việc, nhưng vị giám đốc này không hợp tác và vắng mặt tại địa phương.

Mặc dù biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật và luôn lẩn tránh Cơ quan CSĐT, nhưng trên trang Facebook cá nhân, Thu vẫn tổ chức livestream với thời lượng hơn 3h đồng hồ trước khi bị bắt một ngày.

Trước khi bị bắt 1 ngày, giám đốc Vinaca vẫn lên mạng xã hội chém gió. Ảnh: Đ.Tùy

Đặc biệt, trong lúc livestream, Thu vẫn cho rằng sản phẩm Vinaca là tốt và kêu gọi những người xem video trực tiếp của mình chia sẻ. Đồng thời, trên Facebook cá nhân, Thu cũng thường xuyên đăng bài, chia sẻ những thông tin không đúng về sự việc khiến dư luận hoang mang.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trên website của Công ty TNHH Vinaca, Thu được giới thiệu từng học dược trong ở nước. Khoảng năm 2014, vị giám đốc này gặp một người của "tập đoàn Vinaca thế giới" rồi cùng nhau nghiên cứu ngày đêm để cho ra đời những hợp đồng, các công ty con của tập đoàn để mang về nhiều món lợi nhuận phát triển mảng khởi nghiệp, cấp vốn cho mọi người.

Những viên nang được làm bằng bột than tre nứa của Công ty TNHH Vinaca. Ảnh: T.Chi

Bên cạnh đó, vị giám đốc được xác định là chủ mưu sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột than tre nứa được giới thiệu là có phong cách mộc mạc, giản dị, thường mặc quần lửng, áo thun và đi dép da trong quá trình đi chia sẻ khởi nghiệp.

Điều đáng nói, Công ty TNHH Vinaca tự nhận mình có 2.000 sản phẩm mang tính cạnh tranh và phù hợp với mọi mặt trong đời sống như: thực phẩm, dược phẩm, công cụ gia đình, máy móc sản xuất... để cho mọi người thoải mái lựa chọn sản phẩm kinh doanh.

Sau khi bắt được giám đốc Công ty TNHH Vinaca vào sáng nay, chiều cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng ra quyết định khởi tổ bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thu.

Trước đó, ngày 15/1, Đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An kiểm tra cơ sở sản xuất của bà Chúc, tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An khi đang có 10 công nhân làm việc tạo viên nang, dán nhãn sán phẩm, đóng gói sản phẩm dưới sự quản lý trực tiếp của bà Chúc.

Cơ sở sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột than tre nứa. Ảnh: M.Lý

Trong quá trình kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của việc sản xuất nói trên và không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, tang vật thu giữ, lời khai của nghi phạm, người có liên quan, kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, văn bản trả lời của Bộ Y tế về sản phẩm Vinanca ung thư Co3.2 là giả thực phẩm chức năng,

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng xác định Thu đã có hành vi tổ chức, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm để thu lợi bất chính, phạm vào điều Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

