Quảng Trị: Khởi tố đối tượng đưa người trốn đi nước ngoài giữa mùa dịch COVID-19

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Xuân Trường (SN 1973), trú tại khu phố 2, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt giữ đối tương Cao Xuân Trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 13/7, Công an nước CHDCND Lào trao trả 7 công dân Việt Nam cho các cơ quan chức năng nước ta vì những người này đã có hành vi nhập cảnh trái phép vào nước bạn. Nhận thấy vụ việc có nhiều nghi vấn nên các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra.

Đêwn tối 27/7, tổ công tác Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa phát hiện Cao Xuân Trường cùng với Hồ Tằng (SN 1972) và Hồ Dài (SN 1995) – là hai cha con, có hộ khẩu tại xã Tà Riệp, huyện Sa Muội, tỉnh Salavan đang ở nhà của Trường và chuẩn bị đưa Nguyễn Quốc Sỹ (SN 1984, trú tại xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) xuất cảnh trái phép qua Lào với giá 1,2 triệu VNĐ.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, trước đó đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua Lào trong thời điểm các cửa khẩu đều đóng cửa do dịch bệnh COVID-19.

Hoàng Thông

