Quan hệ với bé gái 6 lần, nam thanh niên vướng vòng lao lí

Ngày 5.4, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, bị can đối với Lê Rin (19 tuổi, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Trước đó, qua Facebook, Rin quen và yêu bé gái tên C (14 tuổi) ở cùng địa phương. Hai tháng sau, Rin chạy xe máy đến chở C ra ghềnh đá ở xã Lộc Vĩnh ngồi tâm sự.

Tại đây, Rin ngỏ lời và được C đồng ý cho quan hệ tình dục. Những ngày sau đó, Rin và C tiếp tục quan hệ nhiều lần tại nhà Rin.

Gia đình C biết chuyện đã trình báo công an huyện Phú Lộc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận đã 6 lần quan hệ với bé gái.

