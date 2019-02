Quá khứ của nữ quái cầm đầu đường dây mua bán thận hàng trăm người vừa bị triệt phá

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Tôn Nữ Thị Huyền (44 tuổi, ngụ TP HCM), Hoàng Đức Tùng (28 tuổi), Phạm Quang Cảnh (23 tuổi, cùng ngụ Hà Nội), Huỳnh Linh Tâm (27 tuổi, ở Quảng Ngãi) và Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, ngụ Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi mua bán nội tạng người.

Ra nước ngoài để giao dịch

Theo điều tra, Huyền quê gốc ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Một thời gian, cô ta vào Đồng Nai sinh sống và kinh doanh nhưng bị thua lỗ nên vỡ nợ. Huyền lên TP HCM sinh sống, trong thời gian này, cô ta thiếu tiền nên đã liên hệ một số người môi giới để bán thận kiếm tiền.

Cũng từ đây, Huyền thấy món lợi nhuận khổng lồ từ việc bán thận nên đã lên kế hoạch thành lập đường dây mua bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Để đường dây hoạt động hiệu quả, cô ta tuyển thêm đàn em gồm: Tùng, Cảnh, Kinh Tâm và Minh Tâm.

Huyền cùng với các đồng phạm lên mạng xã hội như Facebook, Google tìm kiếm, tiếp cận, dụ dỗ các nạn nhân bán thận.

Khi những nạn nhân đồng ý thì Huyền cùng đàn em gặp gỡ nói chuyện. Sau đó, nữ quái và đàn em tuyển chọn, nuôi ăn ở, đưa các nạn nhân đi khám tổng quát tại các bệnh viện, phòng khám trong cả nước…

Vết mổ của một số nạn nhân đã bán thận. Ảnh: M.T

Với những người muốn bán thận có chỉ số phù hợp với người cần mua để ghép, các đối tượng tổ chức đưa 2 bên ra nước ngoài để tiến hành mua bán và phẫu thuật ghép thận.

Ngoài việc được lo hết các chi phí, mỗi nạn nhân bán thận được trả từ 200 - 210 triệu đồng. Số tiền mà nhóm này thu được từ mỗi ca bán thận thành công từ 15.000 - 17.000 USD (gần 400 triệu đồng). Còn những người môi giới thành công sẽ được hưởng 20 - 25 triệu đồng.

Hàng trăm nạn nhân sập bẫy

Khoảng tháng 5/2017, công an phát hiện đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia của nữ quái Tôn Nữ Thị Huyền.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định đến thời điểm bị triệt phá (21/1), đường dây này đã bán thận cho hơn 100 nạn nhân (chưa kể còn khoảng 20 người đã được xét nghiệm nhưng chưa bán), thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Thời điểm các đối tượng bị bắt, công an thu giữ gần 2 tỷ đồng mà Huyền đang cầm chuẩn bị đưa cho các nạn nhân. Công an xác định Huyền cấu kết với các đối tượng nước ngoài để thực hiện.

Theo công an, các nạn nhân của đường dây này đa số có hoàn cảnh khó khăn, con cái bệnh tật nên đã bán thận để lấy tiền chữa trị. Một số nạn nhân do thua bài bạc, cá độ bóng đá nên phải đi bán nội tạng lấy tiền trả nợ.

"Tính trung bình, mỗi ngày có 2 người lên bàn mổ bán thận. Từ lúc đăng ký đến lúc bán xong thận chỉ mất từ 1-2 tuần. Và chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, công an đã đón 14 người từ nước ngoài về sau khi đi bán thận. Đa số nạn nhân đều giấu gia đình chuyện bán thận", báo cáo của công an cho biết.

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 25/1, công an đã chốt chặn tại các cửa khẩu biên giới, mật phục và bắt giữ 5 đối tượng kể trên. Đồng thời, ban chuyên án cũng mời 11 nạn nhân đi cùng về trụ sở làm việc.

Nữ quái Tôn Nữ Thị Huyền cùng đàn em. Ảnh: M.T

Do hầu hết các nạn nhân này có hoàn cảnh khó khăn nên trước Tết, công an đã kêu gọi, huy động cán bộ quyên góp để tổ chức cho 11 nạn nhân về quê ở các tỉnh Thái Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, TP HCM.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án. Công an đề nghị ai là nạn nhân trong đường dây mua bán thận này đến công an trình báo.

