Phó phòng khảo thí ở Hòa Bình bị bắt do nâng điểm thi

Bà Diệp Thị Hồng Liên.

Ngày 14/5, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bà Diệp Thị Hồng Liên (45 tuổi), Phó trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Phó trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi Ngữ văn về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định tố tụng với bà Liên được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cơ quan điều tra bước đầu cáo buộc bà Liên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các tổ trưởng chấm thi tự luận Ngữ văn nâng điểm thi trái quy chế thi THPT quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Việc bắt giam bà Liên nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Hòa Bình của Cơ quan An ninh điều tra.

Trước đó ngày 23/4, khi mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam và khám xét với ba giáo viên, gồm: Nguyễn Thị Thu Loan (40 tuổi, trường THTP Lạc Long Quân); Bùi Thanh Trà (39 tuổi, trường THPT Lương Sơn) và Nguyễn Thị Hồng Chung (39 tuổi, trường THPT Ngô Quyền, TP Hòa Bình).

Cả ba bị can cùng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 3/8/2018, Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, để điều tra sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của địa phương. Đến nay gần chục cán bộ giáo dục, giáo viên ở tỉnh này đã bị truy tố. Ngày 12/3/2019, Bộ Công an hoàn thành kết luận điều tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chấm thẩm định (chấm lại khi có nghi vấn) của thí sinh. Kết quả 63 người năm 2018 và một người năm 2017 có sự thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố. Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi.

