Nữ quái dùng sổ đỏ, giấy đăng ký ô tô giả lừa hàng chục tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/3/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc có nhiều người dân tụ tập đòi nợ tại số nhà 084 đường Mạc Đăng Dung, P.Bắc Cường, TP Lào Cai nhưng chủ nhà là Ngô Huyền Trang và chồng là Đặng Minh Dương không có nhà. Hai vợ chồng Trang - Dương có dấu hiệu l ừa đảo chiếm đoạt tài sản .



Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức xác minh, xác định Trang đang có mặt tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải, TP Lào Cai nên đã triệu tập đến trụ sở để làm việc.

Căn cứ lời khai của Ngô Huyền Trang và các tài liệu Cơ quan điều tra đã thu thập, xác định Trang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua việc sử dụng giấy tờ giả để thế chấp vay tiền.

Ngày 4/4/2019 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án; ngày 16/4/2019 khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Huyền Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra xác định: Cuối năm 2018, do nợ tiền của nhiều người không có khả năng thanh toán nên Trang nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để đem đi thế chấp vay tiền. Thông qua mạng Internet, Trang nhắn tin liên lạc qua Zalo với một đối tượng nam giới có nick Zalo là “Gió Đông”, ở TP Hồ Chí Minh và thuê người này làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), giấy đăng ký xe ô tô với giá 18 triệu đồng/1 bìa đỏ; 6 triệu đồng/1 giấy đăng ký xe ô tô.

Sau đó, Trang chụp ảnh bìa đỏ nhà của mình ở địa chỉ số 084 đường Mạc Đăng Dung, P.Bắc Cường, TP. Lào Cai và giấy đăng ký xe ô tô Honda CRV, BS: 24A - 119.91; xe Huyndai Santafe, BS: 24A - 119.05 đứng tên vợ chồng Trang và gửi qua Zalo, chuyển tiền vào số tài khoản của "Gió Đông".

Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy đăng ký xe ô tô giả qua đường chuyển phát nhanh do "Gió Đông" gửi, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 3/2019 Trang đã đem đi thế chấp vay tiền của nhiều người để chiếm đoạt.

Nạn nhân đầu tiên mắc bẫy của Ngô Huyền Trang là anh Phùng Văn H. (trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai). Tối 10/1/2019, Trang gọi điện cho anh H. hỏi muốn thế chấp giấy tờ đất để vay 800 triệu đồng và anh H. đồng ý. Ngày hôm sau, Trang cầm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (trong số 7 giấy chứng nhận QSDĐ Trang đã thuê làm) đến nhà anh H. làm giấy tờ vay thời hạn 1 tháng. Do tin tưởng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thật nên sau khi Trang viết, ký giấy vay tiền, H. đã chuyển trước cho Trang tổng cộng 800 triệu đồng.

Ngô Huyền Trang

Ngày 03/02/2019, Trang đề nghị thế chấp xe ô tô vay anh H. thêm 500.000.000đ, thời hạn 15 ngày. Sau đó Trang in sẵn một giấy vay tiền và điền thông tin vào giấy vay rồi đưa cho chồng là Đặng Minh Dương ký. Sau khi Dương ký xong, Trang đi ô tô cầm theo giấy đăng ký xe ô tô giả, BS: 24A-119.91 (trong số 02 giấy đăng ký xe ô tô, biển số 24A-119.91 Trang đã thuê làm) cùng giấy vay tiền đến gặp anh H. để thế chấp vay 500 triệu đồng.

Do tin tưởng đăng ký xe ô tô là thật nên anh H. đã cho Trang vay 500 triệu đồng và cho Trang mượn lại xe để đi (chỉ giữ đăng ký xe). Ngày 18/02/2019, anh H. gọi điện đòi tiền, Trang bảo do làm ăn khó khăn nên xin khất trả nợ dần. Sau đó, Trang chuyển khoản trả cho H. nhiều lần với tổng số tiền 250 triệu. Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của Phùng Văn H. là 1.050.000.000đ.

Song song với quá trình lừa đảo anh H., Ngô Huyền Trang cùng chồng tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Hữu H. (trú tại phường Phố Mới, TP Lào Cai) qua hình thức cung cấp hàng điện tử.

Khoảng đầu năm 2019, do có nhu cầu mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động và biết Trang đang làm tại Công ty OPPO Lào Cai nên anh Nguyễn Hữu H. đã hỏi Trang về nguồn nhập hàng điện thoại di động thì được Trang giới thiệu có nguồn giá rẻ hơn thị trường từ 15-20% và bảo H. nếu mua thì phải đặt cọc trước 50 - 60% giá trị lô hàng, sau khoảng từ 7-10 ngày sẽ nhận được hàng. Nghe vậy H. đã đồng ý.

Ngày 01/3/2019 và 04/3/2019, H. đặt mua của Trang 2 lô điện thoại di động và đã được Trang giao đủ hàng như đã thỏa thuận. Do tin tưởng Trang làm ăn đoàng hoàng, đúng hẹn nên ngày 06/3/2019, H. tiếp tục gọi điện đặt mua của Trang 01 lô điện thoại di động với tổng giá trị lô hàng trên 2,2 tỷ đồng. H đặt cọc trước 1,1 tỷ, Trang viết giấy nhận tiền và hẹn ngày 13/3/2019 sẽ giao đủ hàng cho H. Tuy nhiên sau khi nhận tiền đặt cọc của H., Trang không đặt mua hàng để trả cho anh H. mà dùng số tiền này để trả nợ cho người khác.

Đến hạn giao hàng, Trang viện ra các lý do như hết mẫu hàng, hàng đang được vận chuyển lên Lào Cai để kéo dài thời gian nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền đặt cọc của H. Qua nhiều lần đặt hàng tiếp theo, Ngô Huyền Trang đã nợ anh H. số tiền lên tới trên 1,5 tỷ đồng. Xong do không có tiền và cũng không có hàng để trả cho anh H. như đã cam kết, ngày 23/3/2019, Trang đã đưa 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả tại địa chỉ số 084 đường Mạc Đăng Dung, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai cho H. và thỏa thuận bán lại căn nhà này với giá 3 tỷ đồng cho H. để khấu trừ số tiền Trang nợ H.

Do tin tưởng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là thật nên H. đã đồng ý mua để trừ nợ. Sau đó anh H. viết giấy biên nhận đặt cọc và ghi số tiền đã đặt cọc là 2,5 tỷ đồng, thỏa thuận đến ngày 25/3/2019, nếu Trang không trả được tiền thì phải làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà cho H. Tuy nhiên, giấy chứng nhận QSDĐ thật trước đó Trang đã thế chấp vay tiền của một người khác và đã xác lập hợp đồng công chứng ủy quyền đất trên cho người này để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền nêu trên, Trang vẫn dùng chiêu thức nhận tiền đặt cọc cung cấp điện thoại di động, lừa đảo thêm 4 nạn nhân nữa với tổng giá trị tiền chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Đáng chú ý là trường hợp của nạn nhân Lê Mạnh T., chủ cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên đường Hàm Nghi, tổ 2, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Trang giới thiệu là trợ lý giám đốc Công ty TNHH một thành viên khoa học và kỹ thuật OPPO, có nguồn hàng điện thoại của nhà máy giá rẻ hơn thị trường từ khoảng 20 - 25%, nghe vậy T. đã đồng ý. Sau đó anh T. đã đặt cọc tiền mua một số mẫu điện thoại OPPO của Trang và đã được Trang giao hàng đúng như thỏa thuận.

Do tin tưởng Trang mua bán sòng phẳng, uy tín nên T. ngày càng đặt nhiều tiền cọc mua điện thoại với số lượng lớn hơn, trong đó có lô hàng khi đặt cọc tiền hai bên có xác lập giấy tờ biên nhận tiền đặt cọc, có những lô thì không xác lập giấy tờ gì. Nhiều lô hàng sau khi nhận tiền đặt cọc của T, Trang giao hàng đầy đủ, đúng hạn, nhưng một số lô hàng Trang chỉ trả một phần, có những lô thì không trả. Tổng số tiền Trang nhận đặt cọc của T. nhưng chưa giao điện thoại cho anh lên tới gần 7.3 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền đặt cọc này, Trang không sử dụng để mua điện thoại trả cho T. như đã thỏa thuận mà dùng để trả nợ gốc và lãi cho những người Trang đang vay nợ và mua các lô hàng điện thoại di động để trả cho những người khác cũng đang đặt cọc mua điện thoại của Trang. Ngoài ra, ngày 19/3/2019, Trang còn vay của T. số tiền là 700 triệu đồng nhưng không trả. Như vậy số tiền lừa đảo đã lên tới gần 8 tỷ đồng.

Thông qua hình thức dùng bìa đỏ giả, giấy tờ xe ô tô giả để vay tiền, Ngô Huyền Trang còn lừa đảo chiếm đoạt của bà Đặng Thị C. (trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai) 600 triệu đồng; Đoàn Hương G. (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) 2,4 tỷ đồng; Nguyễn Mạnh C. (trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai) 3,9 tỷ đồng...

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chứng minh bị can Ngô Huyền Trang đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân nêu trên. Ngày 18/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Huyền Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua sự việc cho thấy, mặc dù cơ quan chức năng đã lên tiếng cảnh báo và xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến chiêu dùng sổ đỏ giả, giấy tờ có giá trị giả để lừa đảo, song vấn nạn này vẫn ngang nhiên tiếp diễn với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, nhiều chiêu trò khó phát hiện hơn.

Hành vi trên đã làm cho tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và gây hoang mang dư luận. Bởi vậy, việc mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác vẫn là biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa loại tội phạm trên.

Theo Tống Huệ (Công An TP.HCM)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật