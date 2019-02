‘Nữ quái’ chuyên đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản

Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Phạm Thị Trúc Tiên (44 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi “ cướp tài sản ”.

Công an nhận định, Tiên chuyên đánh thuốc mê những người phụ nữ chờ xe ở bến xe Miền Đông để cướp tài sản và khả năng có rất nhiều người là nạn nhân nên đang mở rộng điều tra.

Nghi can Tiên tại cơ quan công an

Đối tượng Tiên chuyên tiếp cận những phụ nữ chờ xe ở bến xe Miền Đông để chuốc thuốc mê nhằm cướp tài sản của họ

Trước đó, chiều 22/2 Tiên tiếp cận làm quen với bà H.T.T.M (54 tuổi, quê Phú Yên) đang ngồi chờ xe tại trước 1 quầy vé của bến xe Miền Đông. Lúc này, Tiên giới thiệu là công nhân, mới xin nghỉ vài ngày để về quê.

Do thấy Tiên cũng lịch sự, bà M không nghi ngờ gì nên khi mời bà ăn cơm, bà đã đồng ý. Sau khi ăn xong, bà M rơi vào trạng thái mê man. Khi Tiên lục lọi tài sản của bà M thì bị lực lượng bảo vệ bến xe phát hiện, khống chế bắt giữ và giao cho Công an địa phương.

Riêng bà M được đưa đi cấp cứu và xác định bị uống thuốc ngủ quá liều. Tình hình bà M không nghiêm trọng nên được xuất viện cho về nhà ngay sau đó.

Bước đầu tại cơ quan công an, Tiên khai nhận đã cho bà M ăn cơm có tẩm thuốc ngủ để bà mê man rồi Tiên lấy tài sản. Đáng nói, Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh tại bến xe, phát hiện vào ngày 19/2 Tiên đánh thuốc mê 1 người phụ nữ khác đang chờ xe để cướp đi 2 điện thoại, 1 giỏ xách chứa tài sản và số tiền 1,8 triệu đồng.

Theo Vietnamnet

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật