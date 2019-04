Nữ quái chơi trò ảo thuật tráo vàng giả lấy vàng thật

Chiều ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phúc (SN 1981), trú tại huyện Đắk R’lấp để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trưa ngày 23/10/2018, Võ Thị Phúc mang theo 1 sợi dây chuyền vàng giả với mục đích đến các tiệm vàng, sau đó lợi dụng lúc chủ tiệm vàng không để ý thì thực hiện hành vi đánh tráo dây chuyền vàng giả lấy dây chuyền vàng thật.

Dẫn giải đối tượng Võ Thị Phúc lên lấy lời khaia.

Khoảng 15h cùng ngày, Võ Thị Phúc đến tiệm vàng Kim Hương Ảnh ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp vờ hỏi mua vàng. Thấy 1 sợi dây chuyền vàng có kiểu dáng giống sợi dây chuyền vàng giả mà Phúc mang theo nên Phúc nói với bà Ngô Thị Kim Hương, chủ tiệm vàng lấy cho mình xem sợi dây chuyền vàng đó.

Lợi dụng lúc bà Hương đang bán hàng cho người khác, Phúc đã đánh tráo sợi dây chuyền vàng giả mà đối tượng mang theo để lấy sợi dây chuyền vàng thật của tiệm vàng Kim Hương Ảnh. Sau đó, con trai bà Ngô Thị Kim Hương đã phát hiện được sự việc nên trình báo với lực lượng Công an huyện Đak R’lấp để điều tra, xử lý.

Thượng tá Trương Cao Cường – Phó trưởng Công an huyện Đắk R’lấp cho biết “Căn cứ vào kết quả điều tra và kết quả giám định, ngày 21/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Phúc để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua đây, Cơ quan Công an khuyến cáo, các chủ tiệm vàng khi phát hiện các thủ đoạn tương tự thì báo ngay cơ quan Công an để phối hợp điều tra và nêu cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp kiểm tra kỹ số vàng được cầm cố, trao đổi, mua bán khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn”.

