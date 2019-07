Nữ giáo viên về hưu bị bắt quả tang vận chuyển 15 bánh heroin

Ngày 16/7, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây ma tuý, người cầm đầu đường dây và trực tiếp mang ma tuý đi bán là một nữ giáo viên về hưu.

Theo đó, vào ngày 12/7, tại khu vực Big C (xã Lộc Hoà, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) Công an tỉnh Nam Định phối hợp với đội kiểm soát cục hải quan kiểm tra, bắt giữ 15 bánh heroin (mỗi bánh có trọng lượng khoảng 0,35 kg) của đối tượng Trần Thị Liên (59 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển số ma tuý này đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng đã đưa đối tượng về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Trần Thị Liên khai bản thân là giáo viên dạy Sử đã nghỉ hưu, sống độc thân không chồng con.

Sau khi về hưu, Liên đã tìm cách móc nối với các đối tượng bán ma tuý bên Lào để mua hàng rồi thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An về các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình bán kiếm lời.

Để qua mắt cơ quan chức năng, Liên giấu ma túy vào bỉm trẻ con, cho vào bao đựng trấu, sau đó nhét vào túi xách du lịch, phủ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm lên trên.

Trong vai một bà già nhà quê đi thăm người thân ở xa, Liên bắt xe khách về các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình giao ma túy cho khách mua.

Chiều 12/7, khi y đang giao ma túy cho khách thì bị bắt quả tang.

Ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An) cho biết: Sau khi nhận được thông tin bà Liên bị bắt vì tội vận chuyển ma túy, chính quyền địa phương rất bất ngờ, bởi trước đó bà này từng là giáo viên.

Ở địa phương đối tượng là người đoàng hoàng, tử tế.

Cũng theo ông Toàn, bà Liên từng là giáo viên dạy cấp 2, do bố mẹ mất sớm, bà này không lấy chồng và không có con. Ở địa phương bà Liên sống hòa đồng, được lòng hàng xóm, thường xuyên tham gia vào các hoạt động của xã.

Theo Trí thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật