Nổ lớn tại nhà chủ tịch xã ở Nghệ An

Sáng 15/10, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn đang phối hợp với Công an xã Đồng Hợp điều tra, truy bắt nghi can gây ra vụ nổ lớn tại nhà ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp.

Ông Phan Văn Hòa, Trưởng Công an xã Đồng Hợp, cho biết rạng sáng ngày 13/10, người dân xóm 1, xã Đồng Hợp đang nằm ngủ thì giật mình, hoảng hốt bởi tiếng nổ lớn ngay sau nhà ông Lục.

Ông Hòa nhận định kẻ lạ mặt ném vật liệu nổ vào nhà gia đình Chủ tịch xã Đồng Hợp.

Vụ nổ không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều vật dụng trong nhà bếp của gia đình ông Lục bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra vụ việc ông Lục đang đi công tác, người thân trong gia đình đều ngủ ở nhà trên nên không ai bị thương.

Chủ tịch UND xã Đồng Hợp cho biết thời điểm đó, ông đi công tác xa nên chưa rõ thực hư sự việc.

Theo Zing.vn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật