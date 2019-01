Nhiều người ở miền Tây vướng lao lý vì 2 tờ vé số trúng giải độc đắc

Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) vừa đề nghị truy tố Huỳnh Văn Dữ (61 tuổi), Huỳnh Thị Thu Sương (48 tuổi, cùng quê Thạnh Hóa, Long An), Nguyễn Văn Đa (quê tỉnh Đắk Lắk), Huỳnh Thị Lệ (ngụ TP HCM), Huỳnh Thị Thu Sương (ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Văn Lên (ngụ tỉnh Tiền Giang) về hành vi "Chiếm giữ tài sản người khác".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h30 ngày 6/9/2017, anh Hồ Văn Bé Ba (ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An) đi uống cà phê và mua 2 tờ vé số của đài Sóc Trăng mang số 555968 (mở thưởng ngày 6/9/2017).

Sáng 7/9, anh Ba lại tới quán cà phê của Huỳnh Thị Thu Sương để uống cà phê, đưa tờ vé số nhờ Sương dò giúp thì người phụ nữ nói vé số không trúng.

Lúc này, Dữ cũng dò rồi nói giải đặc biệt có ba số 5. Thấy vậy, anh Ba đưa tờ vé số còn lại cho Dữ dò lại. Đúng lúc này, anh Thuyền (ngụ huyện Thạnh Hóa) đến bán cá nên Dữ bỏ tờ vé số vào túi đi mua cá.

Sau khi mua bán cá xong, anh Thuyền ngồi lại uống cà phê và dò vé số, phát hiện mình trúng giải an ủi 6 tờ đài Sóc Trăng số 55968. Anh Thuyền la lên và nói Ba cũng trúng số vì trước đó 2 người mua chung với nhau. Dữ nghe nói vậy nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tờ vé số đó. Khi Ba hỏi: "Tờ vé số tôi đưa chú đâu rồi?", Dữ nói: "Tao để trên bàn rồi" rồi bỏ đi.

Sau đó, Dữ lấy tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng và đưa cho Huỳnh Ngọc Đỉnh (con ruột Dữ). Đỉnh nhờ Nguyễn Văn Đa lãnh giải thưởng giùm. Chiều 18/9/2017, Đỉnh chở Đa đến Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng để nhận thưởng.

6 đối tượng liên quan đến vụ án.

Biết mình trúng số nên anh Ba tiếp tục đi tìm Dữ nhưng Dữ phủ nhận giữ tờ vé số đó. Quá bức xúc, anh Bé Ba đến Công an xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa trình báo.

Sau khi nhận được trình báo của anh Ba, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa mời Huỳnh Văn Dữ làm việc nhiều lần nhưng ông ta không thừa nhận việc chiếm đoạt tờ vé số.

Đến tháng 3/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm việc, Đa thừa nhận hành vi của mình, giao nộp lại toàn bộ số tiền 1,801 tỷ đồng cho anh Ba và số tiền lãi ngân hàng phát sinh từ số tiền gửi tiết kiệm là trên 45 triệu đồng.

Đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt còn lại, Sương chiếm đoạt và đưa cho em ruột là Huỳnh Thị Lệ lãnh thưởng. Lệ nhờ chồng là Nguyễn Văn Lên lãnh tiền rồi mua căn nhà với giá 1,2 tỷ đồng, còn lại đưa Sương và tiêu xài cá nhân.

Bị cơ quan công an mời làm việc nhiều lần nhưng cả Sương và Lên không thừa nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 21/5/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra lệnh tạm giữ, cả 2 mới thừa nhận, sau đó bán nhà vừa mua để khắc phục hậu quả.

