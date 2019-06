Người đàn ông say xỉn tát nữ điều dưỡng tại khoa cấp cứu

Ngày 15/6, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi, hộ khẩu phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Phạm Hoài Nam. Ảnh: Công an cung cấp.

“Nam là người nghiện ma túy, cơ quan chức năng đang đưa bị can này đi cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội 2 Nghệ An đóng ở xã Giang Sơn, huyện Đô Lương”, thượng tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương, cho hay.

Theo hồ sơ, tối 29/5, bạn của Nam bị tai nạn giao thông, được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu, điều trị.

Khi đang làm thủ tục vào viện, Nam có hành vi chửi bới, đe dọa, nhiều lần tát vào mặt điều dưỡng Nguyễn Thu Trang đang công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương.

Tiếp đó, khi chị Trang đưa bệnh nhân tới khoa ngoại để điều trị thì Nam tiếp tục lăng mạ chị Trang và hành hung một nữ điều dưỡng khác. Nhận tin báo, Công an huyện Đô Lương có mặt khống chế Nam.

Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Ảnh: H.Phạm.

Riêng hai điều dưỡng sau đó phải nghỉ làm vài ngày để ổn định tâm lý mới đi làm trở lại bình thường.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận có uống rượu dẫn tới mất kiểm soát hành vi. Cơ quan công an đang đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

