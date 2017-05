Người đàn ông đâm gục bí thư thị trấn sau khi hút cỏ Mỹ

Trao đổi với Zing.vn chiều 18/5, trung tá Bùi Tiến Phúc - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Mạnh Hùng (42 tuổi, ở thị trấn Kỳ Sơn) để làm rõ hành vi dùng dao đâm bị thương một cán bộ địa phương.

Theo điều tra ban đầu, 3 năm trước, Hùng đi cai nghiện ma túy. Sau cai thành công, anh ta trở về địa phương.

Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Công an nhân dân.

Ngày 16/5, phát hiện Hùng đi cùng một người nghiện, nghi để sử dụng ma túy nên Công an thị trấn Kỳ Sơn mời người đàn ông lên trụ sở. Sau ít phút làm việc, anh này xin ra ngoài rồi về nhà đối diện UBND, lấy con dao bầu.

Trở lại ủy ban, Hùng thấy ông Nguyễn Quốc Khuyên, Bí thư thị trấn Kỳ Sơn đang đi bộ trên sân, liền cầm dao đâm 3 nhát vào bụng nạn nhân. Những người có mặt lập tức khống chế kẻ gây án, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Theo trung tá Phúc, tại cơ quan công an, Hùng khai hôm gây án đã sử dụng cỏ Mỹ trước khi bị công an địa phương triệu tập. Quá trình làm việc, Hùng thấy mệt nên xin ra ngoài rồi về nhà lấy dao. Do ảo giác nên anh ta tấn công nạn nhân.

Trung tá Phúc khẳng định vụ án không phải do mâu thuẫn cá nhân.

Theo Zing.vn