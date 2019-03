Người đàn ông 58 tuổi chết trong nhà vệ sinh ở chung cư

21h đêm 13/3, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Mạnh Quân (58 tuổi), tại một căn hộ ở chung cư An Bình, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Thi thể ông Quân được đưa đi. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Một bảo vệ chung cư cho biết ông Quân sống một mình trong căn hộ nói trên. Thường ngày nạn nhân hay xuống tầng trệt trò chuyện với bảo vệ nhưng hai ngày qua không thấy người đàn ông này đâu nữa.

Khoảng 15h chiều 13/3, bảo vệ lên căn hộ của ông Quân ở tầng 19 để kiểm tra nhưng cửa khoá trong, gọi mãi không thấy ông ra mở cửa. Nhìn qua cửa thông gió, bảo vệ phát hiện ông Quân nằm trong nhà vệ sinh nên báo cơ quan chức năng. Khi vào trong, cảnh sát phát hiện nạn nhân đã chết trước đó.

