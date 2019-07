Người đàn bà lĩnh án bảy năm vì tội bắn chồng

Phiên phúc thẩm được mở sau nhiều lần trì hoãn vì bà Lê liên tục đưa ra các lý do xin hoãn. Tại phiên tòa, bà Lê ngồi trước bàn bị cáo, phía sau là chồng và con trai Trương Hữu Sơn.



Bị cáo Lê tại phiên tòa sơ thẩm.



Tối 31/12/2014, khi bà Lê đang nằm xem tivi, thấy chồng về, trên tay cầm đoạn gậy dạng tuýp sắt. Do sợ bị đánh, bà Lê chồm dậy, lấy khẩu súng để trên đầu đệm bắn chồng. Đạn nổ song không trúng ông Tiến.Bà Lê và ông Tiến kết hôn từ năm 1995, có một con trai chung. Cuối năm 2012, bà Lê gửi đơn đến TAND quận Hoàn Kiếm yêu cầu được ly hôn. Quá trình chờ tòa giải quyết, từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2014, Công an phường Chương Dương nhiều lần đến lập biên bản hòa giải với gia đình do liên tục cãi vã.

Ban đầu bà Lê đổ tội cho con trai bắn cha, sau đó khai ông Tiến nổ súng với mình. Song tòa sơ thẩm TAND Hà Nội xác định, bà Lê mới là người nổ súng bắn chồng và tuyên phạt bảy năm tù tội Giết người.

Ngay sau phần công bố bản án sơ thẩm, bà Lê liến thoắng nói bản thân bị oan, cho rằng khẩu súng là của ông Tiến.

Luật sư của bà Lê cho rằng cáo trạng dựa trên tài liệu thu thập trái pháp luật. Việc xác định tư cách bị hại của ông Tiến và con trai ngay từ đầu là không khách quan. Luật sư đề nghị, hủy án sơ thẩm, xác định bà Lê không có tội.

Trước diễn biến trên, tòa thẩm vấn Sơn - nhân chứng duy nhất khi sự việc xảy ra. Sơn nói, lúc đó nghe tiếng bố "Sơn ơi cứu bố, mẹ mày dùng súng bắn" nên chạy xuống thấy hai người giằng co. Sơn thấy khẩu súng dạng colt xoay được mẹ dùng và khi đó bà Lê đeo găng tay.

Sau đó, Sơn chạy ra ngoài hô hoán mọi người vào giúp đỡ. "Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi đều là sự thật", Sơn nói trước HĐXX.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm hôm đó, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kêu oan của Lê Ngọc Lê, tuyên bố bị cáo phạm tội Giết người. Tòa Cấp cao cũng không chấp nhận kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bà Lê của ông Trương Hữu Tiến.

Tòa phúc thẩm đã tuyên phạt Lê bảy năm tù (giữ nguyên án sơ thẩm) theo tội danh bị cáo buộc. Cùng với việc tuyên án, HĐXX phúc thẩm đã ra quyết định bắt giữ bà Lê tại tòa để thi hành án. Trước đó bị cáo được tại ngoại.

