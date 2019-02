Nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà: "Bố mẹ từng tự hào khi sinh ra thằng con trai duy nhất"

Vụ việc nữ sinh Cao Thị Mỹ D (SN 1997, đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết đang khiến dư luận phẫn nộ mấy ngày qua bởi đây là vụ án có tính chất dã man, các đối tượng đã âm mưu lên kế hoạch từ trước.

Trước khi ra tay sát hại nạn nhân để bịt đầu mối, bọn chúng còn thay nhau hãm hiếp nạn nhân nhiều lần.

Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma túy nên tỏ ra rất ranh ma, xảo quyệt khi làm việc với cơ quan chức năng.

Quá trình phạm tội chúng cũng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng, dùng chứng cứ ngoại phạm để che giấu hành vi phạm tội.

Lường Văn Hùng tại cơ quan công an.

Trong số 5 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt thì có 3 người là Bùi Văn Công; Phạm Văn Nhiệm; Lường Văn Lả (cùng trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) còn đối tượng Vương Văn Hùng (hộ khẩu thường trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Được biết, Lường Văn Hùng sinh ra trong một gia đình thuần nông, có tới 4 anh em, đối tượng là con trai duy nhất trong nhà.

Hùng từng là niềm hy vọng của bố mẹ nhưng lại trở thành nỗi thất vọng, tủi nhục với gia đình khi vừa nghiện ma tuý lại liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Thị Mỹ D.

Trước khi tham gia vào vụ án sát hại nữ sinh D, Hùng đã 2 lần ngồi tù vì liên quan đến ma tuý.

Chia sẻ với PV về Lường Văn Hùng, một cán bộ thôn Na Hí (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) cho biết: Cách đây khoảng 10 năm, kinh tế gia đình Hùng ở địa phương cũng thuộc hạng đủ ăn.

Tuy nhiên, từ khi người con trai duy nhất trong nhà dính vào ma tuý năm 2012 đến nay, kinh tế gia đình ông Lường Văn T. (bố Hùng - PV) trở nên khó khăn, thiếu thốn trăm bề.

Nếu Hùng đi làm thuê xa nhà thì gia đình có cuộc sống yên ổn hơn, nhưng về tới nhà là hắn ta lại lấy hết đồ đạc trong nhà đem bán.

Khi trong nhà không còn gì có thể bán kiếm tiền, Hùng chuyển sang trộm cắp của hàng xóm.

Thậm chí, ông T. còn nhiều lần tuyên bố trước thôn bản con mình mới ra tù, bà con trong thôn chú ý không là bị ăn trộm, gia đình không quản lý được và không có trách nhiệm.

Trước Tết nguyên đán mấy ngày, bố mẹ Hùng có việc đi xa, ở nhà hắn ta gọi ngay người vào bán lúa. Khi đã hết lúa, Hùng chặt tre kéo đi bán lấy tiền để mua ma tuý.

Vị lãnh đạo thôn Na Hí cũng cho hay, ông Lường Văn T. (bố Hùng - PV) từng là cán bộ thôn, ông hiểu rất rõ tác hại của ma tuý. Nhiều lần ông T. đã xin cho con trai đi cai nghiện nhưng bất thành.

Một hàng xóm cạnh nhà Hùng chia sẻ, đối tượng từng 2 lần ngồi tù vì ma tuý và trộm cắp cũng vì ma tuý nhưng thằng này không biết sợ. Hùng mới ra tù cuối năm 2018 thì lại tiếp tục dính vào vụ án sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ D.

"Nó (Hùng - PV) không biết sợ, thuộc hạng phá gia chi tử, người khổ giờ chỉ là bố mẹ nó.

Nhớ lại, hồi trước, bố mẹ nó từng tự hào khi sinh ra thằng con trai duy nhất trong nhà, cũng tạo điều kiện cho nó ăn học, nhưng lớn lên lại dính vào ma tuý vào tù giờ tội thêm...", người hàng xóm nói.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi), nữ sinh viên Cao Thị Mỹ D. bị mất tích khi đi giao gà cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

9h sáng 6/2 (mùng 2 Tết), đã phát hiện chiếc xe máy D. dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Ngày 7/2, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong một ngôi nhà hoang, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ Vương Văn Hùng, nghi phạm vụ án và tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngày 17/2/2019, Cơ quan CSĐT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Bùi Văn Công (SN 1975, Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người, Hiếp dâm;

Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về tội: Giết người. Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) về tội: Giết người.