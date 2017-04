Nghe tin mẹ ốm nặng, người đàn ông chém vợ khóc như mưa tại tòa

Theo cáo trạng, Trần Huy Tiến đã có vợ và 2 con, nhưng do mâu thuẫn nên vợ chồng Tiến đã sống ly thân.

Sau thời gian nảy sinh tình cảm với chị Đàm Thị C. (SN 1969, Tây Hồ, Hà Nội), Tiến đón chị C. và 2 con riêng về ở chung tại Nhật Tân, quận Tây Hồ. Được biết, chị C. cũng đã ly hôn chồng và có hai con riêng.

Nghe tin người mẹ ngoài 80 tuổi ốm nặng, ông ta khóc như đứa trẻ. Ảnh VOV

Thời gian đầu chung sống như vợ chồng, cuộc sống gia đình mới của Tiến có phần khá hạnh phúc. Nhưng chỉ sau khi chị C. vay của Tiến 60 triệu đồng, đã trả được 30 triệu đồng, còn 30 triệu đồng chưa trả được thì giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn. Tiến nhiều lần đuổi ba mẹ con chị C ra khỏi nhà nhưng không kết quả.

Đêm 20/6/2016, 3 mẹ con chị C. quyết định nấu cơm ăn riêng, trong khi vẫn ở cùng một ngôi nhà khiến Tiến càng thêm tức tối. Giữa lúc con gái lớn của chị C. đang tắm, bất ngờ bị cha dượng tung cửa xông vào đổ hết nước đi, đồng thời kéo tay cháu bé ra ngoài trong tình trạng “không mảnh vải che thân”. Hoảng hồn, chị C. vội chạy ra ngoài kêu cứu và gọi điện trình báo công an.

Vừa thu dọn đồ đạc vừa lẩm bẩm: “đời thuở, con gái đang tắm bố dượng vào đổ nước không biết ngượng”. Nghe vợ hờ nói, Tiến lên gác xép lấy can nhựa và xuống xe máy hút xăng. Cháu bé thứ 2 thấy vậy hốt hoảng nói lại với mẹ.

Thế nhưng thay vì cần cảnh giác và tìm cách hóa giải sự căng thẳng thì chị C. lại tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” với câu nói: “Làm được cái gì, chỉ to mồm thôi. Thích chết thì cùng chết”.

Nghe thấy vậy, Tiến chạy ra khóa cửa, cầm can xăng đổ lên người chị C. và châm lửa nhưng không cháy vì máy lửa hết ga. Tiến lấy con dao chém 2-3 nhát vào đầu người vợ hờ.

Thấy chị C. gục xuống, Tiến cầm dao bổ vào đầu mình tự sát. Sau đó mọi người cùng công an phường đến phá cửa và đưa hai người đi cấp cứu. Cả hai may mắn thoát chết, chị C. bị tổn hại 23% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong giờ nghị án, được gặp người thân, biết tin người mẹ ngoài 80 tuổi ốm nặng, Tiến đã khóc như đứa trẻ.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Huy Tiến 12 năm tù về tội danh trên.

M.H (th)