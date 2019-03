Nghệ An: Nghi án cha ném con 1 tuần tuổi xuống giếng

Chiều 23/3, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ nghi án người cha ném con 1 tuần tuổi xuống giếng xảy ra ở bản Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 22/3, Trương Văn Đạt (22 tuổi, trú bản Ban, xã Đồng Hợp) đang ăn cơm cùng gia đình. Một lúc sau, Đạt có xích mích với vợ rồi bất ngờ bế con trai mới 1 tuần tuổi ném xuống giếng. Mặc dù người thân trong gia đình chạy đến can ngăn nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, vớt thi thể bé trai và tiến hành điều, làm rõ vụ án.

Hiện, nghi phạm Đạt đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

V. Đồng

