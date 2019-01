Nghệ An: Bắt một người xưng phóng viên chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp

Chiều 27/1, ông Đinh Xuân Quế - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan công an huyện đang tạm giữ một người xưng là phóng viên để chiếm đoạt tiền của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Nam Thái.

Chiếc ô tô của Nguyên Huy Hoàng đi đến địa bàn xã Nam Thái để tống tiền doanh nghiệp.

Cụ thể, người bị bắt giữ là Nguyễn Huy Hoàng (44 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Vào trưa cùng ngày, Công an xã Nam Thái đã bắt giữ Hoàng khi nhận 10 triệu đồng của một doanh nghiệp khai thác đất đá, vật liệu xây dựng trên địa bàn Nam Thái.

Ông Lê Chư Hùng - Trưởng Công an xã Nam Thái cho biết, người này đã nhận 1 triệu đồng của doanh nghiệp nhưng sau đó yêu cầu thêm 10 triệu đồng. Khi bị bắt người này có một giấy giới thiệu của một cơ quan báo chí nhưng nghi là giấy giả và một chứng minh thư nhân dân. Đến 15h, người này bị dẫn giải từ trụ sở Công an xã Nam Thái về Công an huyện Nam Đàn để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn đang tiếp tục làm rõ.

Được biết, trong danh sách các CTV, PV thường trú, văn phòng đại diện các báo tại Nghệ An, Hà Tĩnh không có ai tên là Nguyễn Huy Hoàng.

V. Đồng

