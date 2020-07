Nghệ An: 5 án tử hình, 8 tù chung thân trong đường dây mua bán ma túy lớn

Sáng 17/7, sau nhiều ngày xét xử, TAND cấp sơ thẩm tỉnh Nghệ An đã tuyên 5 án tử hình trong đường dây mua bán trái phép hơn 22 kg ma túy từ Nghệ An vào nhiều địa bàn trên cả nước.



Các bị cáo trong vụ án.

5 án tử hình dành cho các bị cáo: Cao Xuân Thủy (SN 1990, trú huyện Quế Phong, Nghệ An), Tống Kim Sơn (SN 1972, trú Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Võ Văn Quý (SN 1978, trú Q. Thủ Đức, TP HCM, là thiếu tá thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP HCM), Dương Thế Anh (SN 1979) và Dương Hồng Nhật (SN 1986) đều trú TP Vinh, Nghệ An.

Hai bị cáo người Lào với tổng hình phạt là tử hình.

Ngoài 5 án tử hình, TAND tỉnh Nghệ An còn tuyên 8 án chung thân (trong đó có hai bị cáo người Lào là Cú Vư, Và Nhia Lỳ. Hai bị cáo này bị tuyên tử hình trong vụ án khác. Tổng hợp hình phạt chung mỗi bị cáo phải thi hành là tử hình). Ngoài ra, trong vụ án còn có 2 bị cáo bị tuyên 20 năm tù.

Bị cáo Quý nguyên là thiếu tá thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP HCM lãnh án tử hình.





Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 4/2018, Thủy, Sơn, Quý cùng 12 bị cáo trên đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam qua nhiều tỉnh thành với nhiều thủ đoạn.

Cụ thể, khi có "hàng" bị cáo Thủy giấu ma túy trong đồ vật, các thùng hoa quả. Sau đó, Thủy mang xuống TP Vinh (Nghệ An) bán cho các đối tượng Thế Anh, Hồng Nhật. Số ma túy này cũng được các bị cáo ngụy trang trong các thùng hoa quả để gửi xe khách vận chuyển vào TP HCM tiêu thụ.

Tổng số ma túy mà các đối tượng tham gia mua bán trái phép là 1.398,804 gam heroin, 21.901,178 gam Methamphetamine thu lời bất chính hơn 2,6 tỉ đồng.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật