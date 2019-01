Ngày đầu xét xử, 2 cựu thứ trưởng công an liên quan đến Vũ "nhôm" khai gì?

Diễn biến phiên xét xử cho thấy có sự né tránh từ các bị cáo nguyên là cán bộ cấp cao ở Bộ Công an. Khi được hỏi, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) thừa nhận việc thành lập và điều hành công ty Bắc Nam 79 (Đà Nẵng) và Nova Bắc Nam 79 (TP HCM) từ năm 2000.

Năm 2009, Vũ được ngành công an tuyển làm tình báo viên, giao nhiệm vụ duy nhất là phát triển kinh tế, không có nghiệp vụ nào khác.

Dù Tổng cục V (Tổng cục Tình báo) lấy doanh nghiệp của Vũ làm công ty bình phong nhưng công ty hoạt động độc lập về tài chính, chỉ báo cáo về hoạt động kinh doanh. "Bị cáo phát triển đúng theo nghiệp vụ được giao", Vũ khẳng định trước TAND Hà Nội.

HĐXX hỏi Vũ là xin dự án để hoạt động nghiệp vụ nhưng sao lại chuyển tài sản đứng tên của mình, Vũ lý giải là do tình hình tài chính khó khăn, Công ty Bắc Nam 79 không có tiền trong khi Đà Nẵng ra điều kiện 60 ngày mà không nộp tiền thì mất quyền mua. Vũ vì thế thỏa thuận với Bắc Nam 79 về cho vay tiền để mua.

Còn bị cáo Nguyễn Hữu Bách khai giao soạn thảo công văn liên quan đến một số dự án do Vũ triển khai. Bị cáo này nói là không nhớ được nhiều lắm nhưng nhận những công văn do Vũ đề xuất đều do bị cáo soạn thảo theo chỉ đạo của cấp trên.

Theo bị cáo Bách, nếu không có công văn, văn bản chỉ đạo thì Vũ vẫn có những dự án này. "Những văn bản của Tổng cục V chỉ giúp thúc đẩy quá trình", cựu phó cục trưởng của Tổng cục V khai với vai trò bị cáo.

Lý giải ý nghĩa của "hoạt động nghiệp vụ", bị cáo Bách cho rằng đó là hoạt động thông qua việc kinh doanh. Nhưng chủ tọa lại chỉ ra rằng các dự án này không được Vũ sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ mà cho thuê, chuyển nhượng kiếm lời. Bị cáo Bách nói không biết việc này.

Còn bị cáo Phan Hữu Tuấn chỉ thừa nhận ký phát hành văn bản ở một số dự án, còn việc Vũ sử dụng sai mục đích là sau khi ông Tuấn đã nghỉ hưu.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cho biết khi đương chức được giao phụ trách hậu cần, kỹ thuật, nhà đất. Với dự án 129 Pasteur (quận 3, TP HCM), bị cáo có ký hai công văn "xin mua" để phục vụ hoạt động nghiệp vụ. Việc Vũ sau đó bán ngay dự án, theo bị cáo Thành thì ông không biết vì không có ai báo cáo.

Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận với dự án này, mục đích hoạt động nghiệp vụ đã không được thực hiện. Theo giải thích của bị cáo Thành thì bản thân là Thứ trưởng có nhiều việc, có bộ máy giúp việc nên ông không biết đằng sau câu chuyện là gì.

Trái với ông Thành, cựu thứ trưởng Trần Việt Tân khai với vai trò phụ trách Tổng cục V, bị cáo không ký văn bản nào xin mua, thuê các dự án mà chỉ ký một số văn bản mang tính thúc đẩy thủ tục. Việc Vũ chuyển nhượng các dự án ngay sau khi được cấp theo bị cáo Tân thì bản thân ông không biết. Ông nhận trách nhiệm của người đứng đầu khi không nắm được vấn đề.

Theo cáo buộc, Vũ "nhôm" đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V để đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của bảy dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông ở các vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP HCM không qua đấu giá, trái quy định pháp luật.

Sau khi hai công ty bình phong được giao quyền sử dụng và tài sản tại những lô đất trên, Vũ "nhôm" đã chuyển sang mình đứng tên, người thân trong gia đình hoặc liên kết chuyển nhượng cho người khác. Mục đích này không có trong hoạt động nghiệp vụ của ngành công an mà nhằm thu lợi cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước 1.160 tỷ đồng.

