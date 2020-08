Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú tại xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 (BLHS 2015).

Rạng sáng 4/8/2020, Lê Thế Tuyển điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C - 114.66 kéo theo romooc BKS 15R-046.41 đi trên đường Nguyễn Văn Linh theo chiều từ Trâu Quỳ đi Cầu Chui trên QL 5. Khi đến trước số nhà 497 (đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên) xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 30E-925.52 ở phía trước.

Trên xe ô tô BKS 30E-925.52 có 04 người gồm: Anh Nguyễn Hoàng Dương (SN 1999, ở tổ 22, phường Long Biên, quận Long Biên); anh Nguyễn Ánh Pháp (SN 1996, trú tại tổ 15, phường Bồ Đề, quận Long Biên); anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986, ở chung cư CT2 Thạch Bàn, quận Long Biên) và chị Đào Thị Nga (SN 1993, ở tổ 15, phường Bồ Đề). Sau va chạm, xe ô tô con bị đẩy về phía trước và va chạm tiếp với đuôi rơmooc BKS 15R-037.73 được kéo bởi xe ô tô đầu kéo BKS 90C- 088.98 do anh Tạ Quốc Túy (SN 1993, ở huyện Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến các anh Nguyễn Ánh Pháp, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Hoàng Dương tử vong trong xe, chị Nga bắn ra ngoài nên bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an quận Long Biên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra, giải quyết theo quy định.

Bình luận về vụ tai nạn thương tâm này, luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người nên cơ quan điều tra cần xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Từ đó, cơ quan tố tụng sẽ căn cứ theo tính chất mức độ, hành vi vi phạm để xử lý đúng người, đúng tội. Trong trường hợp tài xế không tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và gây ra hậu quả chết người thì sẽ bị xử lý về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" với tình tiết tăng nặng là "làm chết 3 người trở lên".

Theo luật sư Tuấn, để cấu thành tội phạm này, chủ thể bắt buộc có các hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quy định an toàn giao thông đường bộ. Việc xác định hành vi vi phạm các quy định về điểu khiển phương tiện giao thông đường bộ không chỉ căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự mà phải căn cứ vào các quy định tại Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Nếu hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà chưa gây ra thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì chưa cấu thành tội phạm.

"Trong trường hợp có căn cứ cho rằng vụ tai nạn có lỗi của tài xế xe đầu kéo thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người này về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Nếu bị kết tội, tài xế Tuyển sẽ phải đối diện mức án cao nhất là 15 năm tù giam.

Bên cạnh chế tài hình sự, tài xế Tuyển còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Điều 591 (Bộ luật Dân sự 2015) gồm: Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người bị thiệt hại mà phải có nghĩa vụ cấp dưỡng; Thiệt hại khác do luật quy định. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định", luật sư Tuấn phân tích.

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Làm chết người; ….. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Làm chết 03 người trở lên;

