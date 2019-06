Nam thanh niên giả gái để cấu kết trộm tiền của khách massage

Ngày 8/6, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thế Lam (37 tuổi, quê Hưng Yên), Nguyễn Thị Kim Ngân (18 tuổi, quê An Giang), Nguyễn Ngọc Dzu (45 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (30 tuổi, cùng trú TP Nha Trang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

4 người này đều là nhân viên cơ sở spa Anh Đào nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật.

Từ trái sang là Ngọc Dzu, Kim Ngân, Văn Phong và Thế Lam. Ảnh: An Bình.

Hai hôm trước (6/6), Công an TP Nha Trang kiểm tra hành chính cơ sở spa Anh Đào. Lúc này, có 2 thanh niên trình báo về việc bị mất tài sản khi vào đây massage thư giãn.

Qua đấu tranh, Phong thừa nhận đã mặc quần áo giả gái để cùng Ngân massage cho khách. Quá trình làm việc, Phong che tầm nhìn của khách, tạo điều kiện cho Dzu lẻn vào lục ví, lấy trộm 3,2 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công an TP Nha Trang, trước đó đơn vị nhận nhiều tin trình báo của về việc bị mất tài sản khi vào cơ sở Anh Đào thư giãn. “Khi chúng tôi đến kiểm tra thì đúng lúc có 2 vị khách nam đang phản ứng vì bị mất tài sản", lãnh đạo Công an Nha Trang nói.

Khai với công an, các nghi can thừa nhận khi có khách, nhân viên massage sẽ ra ám hiệu cho đồng phạm từ bên ngoài lẻn vào lấy tài sản. Sau mỗi lần gây án, 4 nghi can chia nhau tiền để tiêu xài.

Theo Zing

