Một chuyên viên văn phòng UBND thành phố Hải Phòng bị bắt giam

Ngày 24/7, tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP vừa thi hành lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Đình Biên (SN 1981) là chuyên viên Phòng Quản trị, thuộc Văn phòng UBND TP Hải Phòng về hành vi Làm giả tài liệu cơ quan nhà nước.

Chuyên viên VP UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Biên vừa bị bắt giam

Theo điều tra sơ bộ, ông Nguyễn Đình Biên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao (bộ phận văn bản Văn phòng UBND thành phố) đã có hành vi làm giả tài liệu cơ quan nhà nước để phục vụ mục đích cá nhân.

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình và điều tra đầy đủ chứng cứ, tài liệu, ngày 22/7, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt giam ông Nguyễn Đình Biên.

Lệnh khám xét nơi ở và làm việc của ông Biên cũng được tổ chức thực hiện ngay sau đó.

Phía Văn phòng UBND TP Hải Phòng cho biết vụ việc trên được cơ quan an ninh thực hiện điều tra, khi có kết quả sẽ có thông tin chính thức.

Minh Lý

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật