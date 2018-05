Vụ người đàn ông bị nghi bắt cóc bé gái 9 tuổi: Mẹ nghi phạm nói gì về con trai?

Lý do vì sao vụ việc lại diễn biến bất ngờ khi chuyển hướng điều tra sang hành vi dâm ô như vậy xin đọc TẠI ĐÂY.

Do nghi ngờ T.V.P bắt cóc bé gái 9 tuổi nên người dân địa phương đã khống chế, giao P cho công an.

Bị tố vào nhà bắt cóc trẻ em

Những ngày qua, câu chuyện về một người đàn ông bị người dân thôn Khúc (xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên) bắt giữ đã làm xôn xao dư luận. Người đàn ông này đang bị Công an huyện Văn Giang tạm giữ vì nghi ngờ có hành vi bắt cóc bé gái tên H (9 tuổi, ở địa phương) khi cháu bé đang ở trong nhà một mình.

Theo người nhà nạn nhân H, khoảng 17h ngày 2/5, một người đàn ông điều khiển ô tô BKS 34A - 18... đỗ trước của gia đình cháu H. Sau đó, người này xông vào nhà bế bé gái khoảng 9 tuổi ra chiếc xe đang chờ sẵn. Rất may sự việc được gia đình phát hiện và hô hoán người dân kịp thời kéo đến vây bắt.

Chia sẻ với PV, ông Lý Văn Thỉnh, Trưởng thôn Khúc cho hay, buổi sáng xảy ra sự việc, người dân nhìn thấy một người đàn ông đi ô tô vào làng, sau đó đến một số gia đình và vào nhà cháu H hỏi mua cây nho Mỹ. Thời điểm này, chỉ có mình cháu H ở nhà xem ti vi. Còn mẹ cháu đi chấm thi nhưng bút hết mực nên quay về nhà lấy thì phát hiện người đàn ông có hành động khả nghi nên đã gọi chồng về nhà. Khi bố cháu H về đến nhà thì thấy người đàn ông trên bế con gái mình ra sân nên hô hoán. Lập tức, người đàn ông đã bỏ cháu bé xuống và chạy lên xe thì bị dân vây bắt. Người đàn ông này được xác định tên là T.V.P (SN 1980, trú tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Văn Giang đã đến hiện trường tiến hành xác minh, lấy lời khai của những người liên quan và người bị tình nghi. Đồng thời, công an liên lạc với chính quyền xã Đức Chính để xác minh thân nhân lý lịch. Đặc biệt, kiểm tra ô tô của P, cơ quan chức năng phát hiện trong xe có nhiều giấy tờ, hộ chiếu và visa nhập cảnh sang Trung Quốc cùng nhiều ngoại tệ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Cao Văn Thỏa, Trưởng công an xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng - nơi P sinh sống) cho biết: “P có 2 tiền án về tội trộm cắp vào năm 2010 và 2014. Trước khi xảy ra sự việc tại huyện Văn Giang, P mới hết hạn tù gần 2 năm”.

Tâm sự nghẹn lòng của người mẹ

Bà M chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đức Tùy

Khi chúng tôi tìm về gia đình P, người dân và hàng xóm ai cũng bất ngờ trước thông tin vụ việc. Bởi lẽ, từ khi đi tù lần 2 về đến nay, P luôn chịu thương chịu khó lao động và giúp đỡ gia đình. Thậm chí, anh này còn vay mượn tiền bạc mua xe ô tô chở khách.

Bà P.T.M (SN 1955, mẹ của P) nghẹn ngào: “Tôi không bao giờ tin con trai mình lại dám làm việc đó. Nếu nói nó trộm cắp tài sản, tôi và gia đình còn tin vì trước đây nó đã phạm tội, nhưng bắt cóc trẻ con thì không thể. Từ khi biết tin đến nay, tôi cùng người thân ai cũng lo lắng”.

Theo bà M, trưa 1/5 mọi người trong gia đình tập trung tại nhà bà ăn cơm. Ăn xong, P nói đi chở khách và đêm đó không về, còn các thành viên khác trong gia đình vẫn ở lại chơi và tiếp tục ăn cơm chiều. Bà M cho biết: “Tối 2/5, Công an xã đến nhà gặp con dâu tôi (vợ P) nói P bị Công an huyện Văn Giang bắt giữ. Còn vì sao bị bắt, bắt vì chuyện gì thì tôi không biết. Sau đó, gia đình cử con rể tên D lên huyện Văn Giang để tìm hiểu. Tuy nhiên, đến sáng 3/5, khi người thân cho tôi xem hình ảnh P bị đánh chảy máu trên mạng xã hội thì mới biết chuyện”.

Ngôi nhà sinh sống của P tại Hải Dương luôn cửa đóng, then cài.

Bà M cho biết, P là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Tốt nghiệp lớp nấu ăn của một trường trung cấp, P xin đi làm tại các nhà hàng và kết hôn cùng chị T.T.T (SN 1980, người cùng huyện). Thời gian này, vợ chồng P sinh được một con gái, hiện đã 11 tuổi. Tuy nhiên, vào năm 2010, 2014, P phạm tội trộm cắp tài sản và bị tòa án phạt tù. Đến tháng 8/2016, P được mãn hạn tù trở về địa phương và lái xe thuê cho một công ty ở TP Hải Dương. Khoảng tháng 2/2017, khi đã có được ít vốn và vay mượn thêm của người thân, P mua chiếc ô tô 4 chỗ để chở khách thuê.

Theo bà M, do đặc thù của công việc và nếu ai có nhu cầu đi xe là P vội đi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, P hay đi dài ngày, có những lúc về nhà được một lát lại nhận được điện thoại của ai đó rồi ăn vội bát cơm lấy ô tô đi đón. Nhiều lần bà M gặng hỏi thì P nói đợt này hay chở khách đi tỉnh Bắc Kạn, thậm chí sang Trung Quốc. Thấy con nói vậy, bà M luôn lo lắng và bất an. Đến lúc này, vẫn chưa biết thực hư chuyện P có liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em ở huyện Văn Giang hay không cho nên bà mong muốn cơ quan công an sớm làm rõ.

Chiều 3/5, Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã về nhà T.V.P (tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cần thiết vì nghi ngờ người đàn ông này liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em. Hiện thông tin chính thức của vụ việc này vẫn chưa được cơ quan công an tiết lộ.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật