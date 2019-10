Mẹ bé gái 6 tuổi bị cha dượng bạo hành không dám phản ứng vì sợ và phụ thuộc kinh tế

Liên quan đến vụ cha dượng hành hạ, chích thuốc vào vùng kín bé C (6 tuổi), theo VietnamNet, đến nay nghi can Hà Quốc Việt (thường gọi là An, 36 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) đã khai nhận, khi bé ở cùng với "vợ chồng" Việt thì rất nghịch ngợm, một số lần tiểu tiện trên nệm nên Việt bực tức dùng cây đánh vào người, chủ yếu là chân, mông.

Nhưng về nhiều vết thương trên cơ thể bé C, Việt chối và nói rằng, do bé đùa nghịch tự té. Hay như các vết bỏng nghi do tàn thuốc lá gây ra, đặc biệt ở vùng kín của bé, Việt nói rằng, có thể là do Việt ném tàn thuốc trúng vào người bé...



Đáng nói, những lần Việt hành hạ bé C thì mẹ ruột, tức Dương Thảo Dương (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) có chứng kiến. Dương khai, những lần tận mắt thấy con bị người tình hành hạ thì có phản ứng, nhưng Việt đánh luôn cả Dương.



Có những lần, Việt dí dao vào cổ Dương. 2 mẹ con bị Việt hành hạ phải quỳ xin tha. Có lúc Việt khoá trái phòng trọ, nhốt 2 mẹ con bên trong, khi không chịu nổi định xách đồ bỏ đi. Dương thừa nhận, do sợ Việt và bị phụ thuộc kinh tế nên không dám phản ứng quyết liệt hay không dám kể hay trình báo với chính quyền. Sau đó, Dương nhờ người đưa con gái về quê để ông Đặng Công Hùng chăm sóc.



Công an xác định, Việt và Dương đều nghiện ma tuý. Ngay sau khi làm rõ các tình tiết, Công an bắt khẩn cấp nghi can Việt. Về phần Dương, Công an ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo Trí thức trẻ, ông Đặng Công Hùng (46 tuổi, Trà Vinh, cha dượng của chị Dương từng chăm sóc bé) cho biết, trước khi lên thành phố sinh sống, chị Dương gửi bé C. cho cha dượng của mình là ông Hùng chăm sóc. Đến tháng 8/2019, ông Hùng gửi bé Su lại cho D.



Sáng 24/10, khi ông Hùng đang ở nhà thì có nam thanh niên chở bé Su về giao cho ông. Ông Hùng hoảng hồn khi thấy trên cơ thể bé gái có nhiều thương tích. Khi người ông gặng hỏi, cháu bé mới cho biết chính Việt là người đã đánh đập, dùng tàn thuốc cháy dở châm vào người.



Trao đổi với phóng viên, ông Hùng kể lại: "Bé Su là tôi nuôi từ nhỏ đến lớn, thời gian gầy đây, nhà có người bị bệnh nên tôi phải gửi cháu lại cho Dương. Gần 3 tháng sau, Dương đưa bé Su về thì tôi phát hiện cháu bị nhiều thương tích nên gặng hỏi mới biết rồi báo cơ quan chức năng".



"Nhìn cháu mình bị vậy tôi xót lắm, tôi rất giận Dương, bản thân người mẹ thì phải biết bảo vệ con cái. Còn với Việt, người đã gây thương tích cho cháu tôi, tôi mong cơ quan chức năng sớm điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", ông Hùng buồn bã nói.

Công an đã có kết quả giám định thương tích đối với bé C., bé gái này bị thương tích 51%. Cụ thể, đầu có vết sưng, tai trái có vết rách da, môi trên có vết rách chảy máu, má trái có vết bầm tụ máu, vùng ngực có nhiều vết thương, vết bầm tụ máu, vùng bụng và lưng có nhiều vết bầm dài… Tay trái có vết bầm tụ máu, bị sưng gần cổ tay trái, vùng đùi và hai chân đều có vết thương, vết bầm dài, sưng. Phần mông có nhiều vết bầm dài và vết bầm tụ máu. Phần trên và xung quanh "vùng kín" cũng có nhiều vết thương, nhiều vết bầm tụ máu...

