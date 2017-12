Ly kỳ vụ trốn nã gần chục năm và bị giao về Việt Nam ngày cuối năm

Cảnh bàn giao đối tượng trốn nã ở cửa khẩu Tân Thanh.

Ngày 29/12/2017, tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh tiếp nhận tội phạm truy nã do Công an Trung Quốc trao trả.

Đối tượng Nguyễn Thị Hợp (SN 1953 đăng ký thường trú tại Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) phạm tội mua bán tiền giả năm 2007, khi đồng bọn trong đường dây bị bắt giữ, Hợp đã trốn sang Trung Quốc.

Sau nhiều năm sinh sống ở Trung Quốc, đối tượng đã mấy lần lấy chồng, thay đổi chỗ ở liên tục, sinh sống nhiều nơi, rất khó xác định.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm tiền giả trên biên giới Việt – Trung, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ rà soát các đối tượng truy nã, xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng.

Ngày 05/7/2017, Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi công hàm quốc tế đề nghị Công an tỉnh Quảng Tây phối hợp bắt giữ các đối tượng Việt Nam bị truy nã trốn sang Trung Quốc.

Ngày 26/10/2017, tại xóm Long Đường, thôn Trúc Sơn, thị Bằng Tường, Cục Công an Bằng Tường đã bắt được đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hợp và tổ chức trao trả cho phía Việt Nam để xử lý theo qui định của pháp luật.

Minh Anh