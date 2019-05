Lời khai đầy mâu thuẫn của nữ nghi can giết người bỏ xác vào bê tông

Nơi ở bí ẩn của nữ nghi can sát hại 2 đàn ông rồi bỏ xác vào bê tông "Tôi biết có người ở nhưng không thấy ai vì xung quanh căn nhà bọc kín bạt màu xanh. Khoảng gần 1 tháng trở lại, tôi không thấy ai ra vào căn nhà đó nữa", chị Thy cho biết.

Trưa 21/5, trao đổi với PV, ông Trần Đức Giáp (50 tuổi, quê Nghệ An), em trai nạn nhân Trần Đức Linh (52 tuổi), 1 trong 2 nạn nhân trong vụ án 2 thi thể trong bê tông, cho biết đã được Công an tỉnh Bình Dương bàn giao thi thể anh trai.

Theo ông Giáp, qua đối chiếu dấu vân tay công an xác định nạn nhân Trần Đức Linh đúng là người thân của ông. Đầu tháng 2/2018, ông Linh bán căn nhà ở Nghệ An, ra đi biền biệt và mất liên lạc, cho đến khi gia đình nhận được hung tin.

“Chiều nay, tôi và người thân đưa thi hài anh trai đi hỏa táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát) và đưa tro cốt về quê”, ông Giáp nói.

Nghi can giết người từng về Nghệ An

Có mặt tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, chị Trần Thị Nga (45 tuổi, em gái nạn nhân Linh), cho biết ông Linh là con thứ 6 trong gia đình có 10 anh em. Sau hơn 10 năm đi lao động tại Ukraine, ông về quê mở cửa hàng kinh doanh thời trang nhưng thua lỗ.

Thời gian này, ông Linh mẩn ngứa khắp người nhưng chữa trị nhiều nơi không khỏi. Ông tìm hiểu và tu luyện một giáo phái lạ sau đó truyền thụ cho nhiều người khác tại địa phương.

Theo chị Nga, trong thời gian dài có rất đông người ở các huyện lân cận tìm đến nhà ông Linh tu luyện.

Chị Trần Thị Nga trao đổi với PV. Ảnh: Minh Hậu.

Năm 2015, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, ông Linh ly dị vợ. 2 con ông theo mẹ về sống tại thị xã Thái Hoà, Nghệ An.

Năm 2017, một phụ nữ ăn mặc giống nam giới, tên Phạm Thị Thiên Hà đi ôtô 7 chỗ về Nghệ An cùng ông Linh truyền bá cách tu luyện giáo phái lạ bất hợp pháp cho nhiều người và bị chính quyền phát hiện, xử lý.

Tháng 2/2018, ông Linh bán nhà lấy tiền vào miền Nam và mất liên lạc với gia đình. Đầu tháng 5/2019, em dâu ông Linh bất ngờ nhận được tin nhắn điện thoại của nghi can Phạm Thị Thiên Hà, báo ông Linh "đi sai đường", không tuân thủ quy định tu luyện của môn phái. Người nhà cố liên lạc lại với Hà và ông Linh nhưng không được.

“Ngày 18/5, gia đình bất ngờ nhận hung tin từ Công an tỉnh Bình Dương, nghi anh Linh bị sát hại và thông báo người nhà vào nhận dạng. Công an đối chiếu dấu vân tay thì đúng là anh trai tôi. Chúng tôi nghi anh Linh không tuân theo cách tu luyện nên Hà ra tay sát hại chứ không phải nhảy lầu như lời khai các nghi can”, chị Nga nghẹn ngào nói.

Lời khai mâu thuẫn

Theo báo cáo của VKSND tỉnh Bình Dương, nghi can Phạm Thị Thiên Hà và Lê Ngọc Phương Thảo đều khai nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) tử vong do nhảy lầu tự tử tại một khách sạn sang trọng ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vì bị ảo giác trong quá trình tu luyện môn phái lạ.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi ông Linh bị bầm, tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu. Từ đó, VKS đề nghị cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này.

Đối chiếu kết quả khám nghiệm và lời khai, cơ quan chức năng nhận định vết thương của nạn nhân khó có khả năng xảy ra đối với một người nhảy lầu tự tử.

Người thân đang chờ làm thủ tục hỏa tán nạn nhân Trần Đức Linh tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Ảnh: Minh Hậu.

Thi thể nạn nhân Trần Trí Thành, ngụ quận Phú Nhận (TP.HCM) được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông tử vong có thể do ngạt thở, các vết thương trên cơ thể có thể do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Kết quả khám nghiệm tử thi khá tương đồng với lời khai của các nghi phạm, Thành bị chích điện, siết cổ dẫn đến tử vong. Thi thể nạn nhân Trần Trí Thành đang được công an xác định người thân.

Trước đó, tối 15/5, ông Nguyễn Thanh Huân (ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) dọn dẹp căn nhà mới mua ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, phát hiện 2 thùng nhựa đổ bê tông. Quá trình đập phá bê tông để di dời, chủ nhà phát hiện mùi hôi thối. Công an địa phương thuê người đập ra kiểm tra thì phát hiện bên trong là thi thể người.

Nạn nhân cao khoảng 1,7 m, hàm răng trên thiếu 3 chiếc, tóc ngắn sát da đầu. Đập bể thùng nước còn lại, cảnh sát tìm thấy thêm thi thể nam giới, cao 1,61 m, tóc ngắn, khoảng 35 tuổi, mặc áo thun trắng, áo khoác đen có mũ, quần dài màu xanh đen.

Rạng sáng 18/5, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ 4 nghi can gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi) tại một khách sạn ở khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, TP Thủ Dầu Một.

Các nghi can được đưa về trụ sở công an, bước đầu khai nhận hành vi giết người và giấu xác trong thùng nước đổ bê tông. Các nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Nhân chứng kể lúc phát hiện xác người trong khối bê tông Nhân chứng cho biết xác người lộ ra khi thợ dùng búa đập khối bê tông để di chuyển ra khỏi nhà. Sau đó, một thi thể khác được tìm thấy trong một khối bê tông gần đó.

