Lời khai của nam thanh niên 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi trước cửa SVĐ Mỹ Đình

Tối 3/2, nguồn tin của phóng viên từ Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng Công an TP.Hà Nội cùng 1 số tỉnh thành bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, ngụ tại xóm 8, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

An khai nhận hành vi phạm tội tại công an.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 29/1, Công an phường Phú Đô, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, nhận được tin báo của người dân về 1 vụ giết cướp tài xế taxi tại đường Lê Đức Thọ, khu vực trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội). Công an xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản nên báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.

Do tính chất vụ án, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an TP.Hà Nội điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh tại hiện trường vụ án mạng thương tâm.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là nam giới, độ tuổi khoảng 18-25 tuổi, cao khoảng 1m65- 1m70, nói giọng miền trung, dáng người gầy, mặc áo dài tay, quần dài tối màu. Hàng trăm trinh sát được chia ra nhiều tỉnh thành để truy bắt đối tượng.

Đến 19h40 ngày 3/2, sau 5 ngày, công an đã phát hiện, bắt giữ An là đối tượng nghi vấn gây ra vụ án mạng giết cướp tài xế taxi nêu trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng An đã thừa nhận hành vi gây án. Nguyên nhân là do An không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Theo Tổ Quốc

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật