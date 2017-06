Lập hẳn Facebook để "bán" giấy khám sức khỏe

Mới đây, trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ (TP.Hải Phòng) xuất hiện đối tượng lạ mặt giới thiệu bán giấy khám sức khoẻ theo yêu cầu được làm sẵn qua mạng xã hội Facebook. Theo đó, người mua chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và trả tiền sẽ nhận được loại giấy này ngay lập tức.

Đầu tháng 3/2017, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận Kiến An phát hiện một đối tượng có nghi vấn sản xuất và tiêu thụ giấy khám sức khỏe giả trên địa bàn.

Trang Facebook đối tượng lập ra và rao bán công khai giấy khám sức khoẻ giả. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT thấy Phan Quốc Văn (22 tuổi) trú tại thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng (huyện Kiến Thụy) có nhiều điểm nghi vấn.

Từ các thông tin trên trang cá nhân cúa đối tượng, ngày 25/5 tại khu vực cổng Đại học Hải Phòng, các trinh sát đã bắt quả tang Văn đang bán 2 giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Kiến An, có đóng dấu đỏ, chữ ký lãnh đạo, các bác sỹ chuyên khoa của bệnh viện (phần ghi tên, tuổi của người khám đều để trống) cho một người dân. Qua giám định nhanh, cơ quan chức năng xác nhận, đây là giấy khám sức khỏe giả.

Tại cơ quan điều tra, Văn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi làm giấy khám sức khoẻ giả để bán trục lợi cá nhân.

Đối tượng khai, do thấy nhiều người có nhu cầu cần giấy khám sức khỏe để đi làm ở các khu công nghiệp nên đối tượng đã vào internet tìm mẫu giấy khám sức khỏe, tìm các cơ sở khắc dấu đặt làm bán kiếm lời.

Toàn bộ chữ ký, con dấu của bệnh viện được làm giả. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Khi đã có các giấy khám sức khỏe giả trong tay, Văn lập một tài khoản Facebook mang tên Duong Hoang cùng số điện thoại đăng kèm để mời chào những người có nhu cầu mua và sẵn sàng phục vụ tận nơi với giá 160 nghìn đồng/tờ.

Với thủ đoạn trên, Văn đã tiêu thụ trót lọt trên 80 tờ giấy khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Trước sự việc trên, ngày 31/5, Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Phan Quốc Văn để điều tra mở rộng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đức Tuỳ