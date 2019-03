Lạnh người lời khai người mẹ hại chết con trong nhà vệ sinh

Thi thể trẻ sơ sinh được bọc trong túi nylon. Ảnh: Công lý

Liên quan đến việc phát hiện thi thể bé sơ sinh trong thùng rác nhà vệ sinh ở Đồng Nai, ngày 14/3, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý với A.X. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi giết con.

Theo điều tra, chiều 11/3, một số lao công của công ty Han Soll, KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đi vào nhà vệ sinh của công ty thì phát hiện trong thùng rác có nhiều nghi vấn. Lúc này, các lao công kiểm tra thì thấy 1 cháu bé đã tử vong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định cháu bé mới sinh trước đó vài giờ, tử vong là do bị siết cổ.

Qua điều tra, công an xác định chị X. là mẹ ruột của cháu bé xấu số. Tại cơ quan điều tra, X. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này khai, vào khoảng 15h ngày 11/3, X. đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh và sinh cháu bé, bé còn sống nhưng không khóc. X. nghĩ mình không nuôi được con và phía công ty sẽ trách phạt ảnh hưởng đến công việc nên đã hại chết con.

Được biết, X. đã có chồng và 3 con nhỏ. Do X. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên phía công an đã cho gia đình bảo lãnh. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

M.H (th)

