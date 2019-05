Làm rõ hành vi lừa đảo của vợ chồng nữ kiểm sát viên

Đối tượng Trịnh Thị Thanh.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Công an tỉnh chuyển đến, kèm theo một số nội dung giải quyết đơn liên quan đến vợ chồng Trịnh Thị Thanh và Đỗ Đức Kiên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tục điều tra xác minh, thu thập chứng cứ, đến ngày 18-7-2018, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Thanh về hành vi lừa đảo thế chấp tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Đức Kiên (chồng Thanh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, ngoài căn nhà đang ở đường Yết Kiêu 1, tổ 7 phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang trên, từ năm 2010, vợ chồng Kiên – Thanh có mua sau đó xây 1 căn nhà tại tổ dân phố số 9, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang.

Ngày 27-11-2015, vợ chồng Kiên – Thanh mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lô đất này thế chấp, vay ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1960 trú thôn Phúc Lâm, Hoàng Ninh, Việt Yên) nhiều lần, tổng số tiền vay là 2,7 tỷ đồng.

Mặc dù đã mang thế chấp cho ông Thắng nhưng cặp vợ chồng này lại đi trình báo về việc mất sổ đỏ tại lô đất này, đề nghị cấp lại. Chính vì vậy, ngày 30-5-2016, Sở Tài nguyên-Môi trường Bắc Giang đã cấp lại cho vợ chồng Kiên Thanh sổ đỏ lần 2 lô đất này.

Có sổ đỏ được cấp lần 2 nên đương nhiên sổ đỏ vợ chồng Thanh – Kiên thế chấp cho ông Thắng không còn giá trị nhưng 11-9-2017, Thanh lại tiếp tục xuống nhà ông Thắng xin trả trước 1 khoản tiền và mượn lại ông Thắng sổ đỏ về để sử dụng tiếp với mục đích lừa đảo người khác để lấy tiền.

Theo đó, cặp vợ chồng này “ngắm” được chị Vũ Thanh Hương, SN 1976, ở số 115 Nguyễn Văn Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang có nhiều tiền, có nhu cầu mua nhà nên đã gạ bán cho chị Hương lấy 4 tỷ đồng.

Thoả thuận giá cả với chị Hương xong, ngày 26-9-2017 – tức là khoảng nửa tháng sau khi mượn sổ đỏ cầm cố cho ông Thắng về, vợ chồng Kiên, Thanh mang sổ đỏ này làm thủ tục chuyển nhượng lô đất cho chị Vũ Thanh Hương.

Lẽ ra, khi công chứng việc mua bán, Văn phòng công chứng phải yêu cầu phiếu xác nhận tình trạng thửa đất do UBND phường xác nhận nhưng không hiểu vì lý do gì, Văn phòng công chứng đã bỏ qua giấy tờ thiếu này, vẫn công chứng cho việc mua bán giữa hai bên.

Sau khi mua, chị Hương đã làm thủ tục sang tên. Mặc dù sổ đỏ trên không còn giá trị nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang vẫn chuyển nhượng tên sang cho chị Hương.

Đối với sổ đỏ được cấp lần 2, Kiên – Thanh đã đem thế chấp vào Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Giang vay 1,6 tỷ.

Sau đó, lại tiếp tục bán cho chị Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang với giá 3,4 tỷ đồng, dùng tiền của chị Nguyệt trả nợ ngân hàng để lấy sổ ra.

Sự việc vỡ lở khi người mua tranh chấp với nhau sở hữu ngôi nhà trên. Bởi cả chị Hương và chị Nguyệt đều có giấy tờ sang nhượng hợp pháp.

Ông Thắng cũng choáng váng khi biết sổ đỏ Thanh – Kiên đưa cho mình đã không có giá trị sử dụng nhưng cặp vợ chồng này vẫn mượn lại để bán cho người khác.

Không chỉ lừa đảo ông Thắng, chị Hương, chị Thanh, cặp vợ chồng này còn vay của nhiều người khác với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 10-5, chúng tôi đã đến nơi ở của cặp vợ chồng trên tìm hiểu thì được biết, vợ chồng Kiên – Thanh đều có công ăn việc làm ổn định với mức lương cao.

Cách đây mấy năm, hai vợ chồng làm ăn phát đạt, mở tới 2 tiệm bán đồng hồ và mua nhà, đất. Chính vì vậy, khi cặp vợ chồng này vay tiền, mọi người rất tin tưởng.

Thời gian đầu, chỉ mình Thanh đi vay, sau đó, khi nợ nần chồng chất thì kéo theo cả chồng ký giấy vay tiền và lừa đảo những người khác để chiếm đoạt số tiền lớn.

Những người số gần nhà Thanh – Kiên cho biết, Thanh là đối tượng có máu cờ bạc, ham cá độ, có lẽ vì thế nên cô ta đã “nướng” sạch tiền rồi kéo theo chồng vào vòng lao lý. Sau khi cặp vợ chồng này bị bắt, 3 đứa con phải ở với ông bà nội già yếu.

Theo CAND Online

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật