Khởi tố vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản” gần 200 cây bưởi Phúc Trạch

Cây bưởi gần 2 năm tuổi đã bị đốn hạ.

Trước đó, vào đêm 6/4/2018, gần 200 cây bưởi Phúc Trạch khoảng 2 năm tuổi của hộ gia đình anh Trần Văn Hanh (trú tại xóm 3, xã Hương Đô, Hương Khê) đã bị kẻ xấu đốn hạ tận gốc.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên Công an huyện Hương Khê. Qua những căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Hương Khê thẩm định gần 200 cây bưởi của hộ gia đình anh Hanh có giá trị khoảng hơn 30 triệu đồng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại tài sản” được quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự.

Quyết định khởi tố vụ án.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Quốc Khánh

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật