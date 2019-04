Khởi tố vụ án, bắt giam thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai

Chiều 25/4, trao đổi với PV, ông Đinh Kim Như, Phó trưởng Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cho biết, Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên - nguyên giáo viên dạy môn Toán - Tin củaTrường THCS Thượng Hà) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145, Bộ Luật hình sự.

Về kết quả giám định ADN thai nhi ông Như cho biết, hiện vẫn chưa có và phải đợi thêm một thời gian nữa.

Trước đó, ngày 22/4, gia đình nữ sinh H. T. H. (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) gửi đơn tố cáo thầy Việt Anh. dạy môn Toán - Tin của trường có hành vi hiếp dâm khiến nữ sinh này, làm em mang thai 12 tuần.

Theo báo cáo của Công an xã Thượng Hà, nữ sinh khai thầy A. có hành vi hiếp dâm đối với mình từ cuối năm 2017, nam giáo viên đã mua cho nữ sinh một chiếc điện thoại thông minh để tiện liên lạc.

Trong biên bản lời khai của Công an xã Thượng Hà, thầy A. cũng thừa nhận có "quan hệ" với H.

Khi làm việc với Công an huyện Bảo Yên, Nguyễn Việt Anh thành cũng thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. Anh ta tỏ ăn năn hối lỗi về những việc mình đã gây ra.

Thầy Việt Anh, đã có vợ cũng làm nghề giáo viên và hai con nhỏ. Thầy về công tác tại điểm trường Thượng Hà đã hơn 5 năm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giáo viên này mới được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Theo Trí thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật