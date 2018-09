Khởi tố vụ án 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây

Chiều 18/9, Thượng tá Nguyễn Trần Giang, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra vụ 7 người tử vong sau đêm nhạc hội ở công viên hồ Tây.

Vụ án được Công an Hà Nội giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra.

Nam thanh niên 9X Hà Nội phải cấp cứu ở BV Bạch Mai sau khi tham gia đêm nhạc hội ở Hồ Taya

Trong các ngày 17 - 18/9, cơ quan điều tra đã truy xét, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với một số người liên quan để thu giữ vật chứng liên quan.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng 23h10 ngày 16/9, Công an Quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội (cơ sở 2 quận Tây Hồ) về việc tiếp nhận 2 trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập.

Dù được các bác sỹ cứu chữa nhưng đến khoảng 23h45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong. Sự việc được báo lên Công an quận Tây Hồ để báo cáo, phối hợp xác minh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, 2 nạn nhân trên đã tham gia "Đêm nhạc hội mùa thu 2018" "Du hành tới mặt trăng" (Trip To The Moon) do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây với hàng nghìn người tham dự.

Qua rà soát, cơ quan công an nắm được tại Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong số này, một nạn nhân tử vong trước khi nhập viện, 4 trường hợp khác tử vong sau đó. Ngoài ra, Bệnh viện Bạch Mai cùng tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định có 7 người tử vong và 5 người khác nhập viện trong tình trạng hôn mê. Những người này đều có kết quả kiểm tra dương tính với ma túy.

Qua khám nghiệm hiện trường khu vực khuôn viên tổ chức đêm nhạc hội, lực lượng công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số tinh thể màu trắng, một số viên nén nghi là ma túy, hiện đang được xác minh thêm.

Thanh Sơn - V.Thu

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật