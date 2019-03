Khởi tố thanh niên giết người vì có tình cảm với "gái dịch vụ"

Chiều 13/3, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Thái (SN 2002, trú tại xã Lộc An, TP. Nam Định) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Văn Tiến (20 tuổi, quê xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). Theo kết quả xác minh của cơ quan công an thì trước đó, ngày 3/3, trong quá trình chở gái dịch vụ đến cung cấp cho các quán karaoke ở thành phố Nam Định, Thái đã quen và yêu một cô gái tên H làm nhân viên tại quán karaoke này. Tuy nhiên, ngoài quan hệ yêu đương với Phạm Trọng Thái, chị H còn có quan hệ tình cảm với anh Trần Văn Tiến.

Hiện trường nơi xẩy ra vụ án mạng. (ảnh: NL)

Sau khi phát hiện chị H nhắn tin tình cảm với anh Tiến, Phạm Trọng Thái đã nổi cơn ghen và nảy sinh ý định trả thù. Thái đã lấy điện thoại người yêu nhắn tin hẹn anh Tiến đến ngõ 360 đường Nguyễn Bính (phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định) để gặp mặt.

Đối tượng Thái

Khoảng hơn 12 giờ ngày 3/3, anh Trần Văn Tiến được bạn đưa đến điểm hẹn. Khi anh Tiến đi bộ một mình vào ngõ 360, đường Nguyễn Bình thì bị Phạm Trọng Thái xông đến. Hai bên xảy ra xô xát, trong lúc giằng co Thái đã dùng dao đâm vào ngực phải khiến anh Tiến tử vong tại chỗ.

Theo cán bộ UBND xã Lộc An, TP. Nam Định thì đối tượng Thái bỏ học từ nhỏ, không có công ăn việc làm ổn định, là thành phần bất hảo ở địa phương. Vì đó người dân địa phương cũng ít tiếp xúc với đối tượng này.

Hà Châu

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật