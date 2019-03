Đi uống trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

21h tối qua (14/3), Phạm Văn Thắng (16 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) đi uống trà sữa cùng nhóm bạn tại khu phố 6, phường Tân Mai.

Trong nói trò chuyện, Thắng mâu thuẫn với bạn trong nhóm dẫn tới xô xát, bị bạn đâm 2 nhát chí mạng, gục tại hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Vào cuộc điều tra, Công an TP Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân.

Qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Công an đã triệu tập 5 đối tượng tuổi đời từ 16 đến 22 về Công an phường Tân Mai để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Hiện thi thể nạn nhân đã được Công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

