Học sinh 9 tuổi bị cha ruột đánh trọng thương trong lúc ôn bài thi

Chiều 21-5, thông tin với báo chí, thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Út (33 tuổi; ngụ xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy) điều tra hành vi Cố ý gây thương tích .

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 7-5, Út ôn bài tại nhà cho con trai (9 tuổi) chuẩn bị thi học kỳ. Do thấy cháu bé chậm tiếp thu bài nên Út đã đánh cháu bằng tay và roi. Sáng hôm sau, trong lúc ôn bài cho con trai, Út tiếp tục dùng cây đánh con gây thương tích. Do đau và hoảng sợ, cháu bé đã chạy cầu cứu bà nội và ngất xỉu ngay sau đó.

Sau khi tiến hành giám định thương tật, kết quả cho thấy trên người bé trai có nhiều thương tích với tỉ lệ chung là 14% (trong đó vết thương ở mắt là nặng nhất 11%).

Theo thượng tá Xuyên, đối tượng Út từng bị xử phạt hành chính về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác. Tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Út thường xuyên đánh đập vợ con và cả mẹ ruột của mình. "Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xem xét xử lý Út về hành vi hành hạ người khác", trưởng Công an thị xã Ngã Bảy thông tin thêm.

Theo Người lao động

