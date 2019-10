Hoàn tất điều tra vụ nhân viên Địa ốc Alibaba làm hư hỏng tài sản và gây rối ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Liên quan vụ nhân viên Địa ốc Alibaba gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại TX.Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) ngày 12/6, hôm nay (17/10), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 4 đối tượng cùng về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và "Gây rối trật tự công cộng".



Theo đó, 4 bị can này gồm Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN1995, ngụ Tiền Giang), Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996, ngụ Gia Lai), Phan Quỳnh Long (SN 1997, ngụ Gia Lai) và bị can Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ Quảng Nam).

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh được xác định là chủ mưu

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT xác định Trinh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu kích động nhân viên Địa ốc Alibaba gây rối, đập phá tài sản. Được biết, Trinh từng tốt nghiệp cử nhân luật. Đồng thời Trinh đứng tên pháp lý Công ty Alibaba Law Firm (công ty con của Địa ốc Alibaba).

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bị can này nhiều lần lớn tiếng la hét cãi cự lại đoàn cưỡng chế. Trinh cũng chỉ thị cho nhân viên Địa ốc Alibaba đập xe cẩu, xe cuốc đất và xe máy của đoàn cưỡng chế. Các bị can Thiện, Long, Tĩnh đã nghe theo chỉ thị của Trinh đập phá tài sản gây thiệt hại gần 27 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Trinh bao biện cho hành vi của mình không vi phạm phát luật mà là bảo vệ tài sản công dân.

Liên quan vụ án, được biết khu đất này có diện tích khoảng khoảng 48.631m2, do Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba) đứng tên về pháp lý. Cơ quan chức pháp hiện tại thửa đất trên xây dựng trái phép nên đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định cưỡng chế sau đó.

Nguyễn Thái Lực cũng bị bắt giữ tại một vụ án khác

Sáng 10h ngày 12/6, khi đoàn cưỡng chế tiền hành cưỡng chế khu đất vi phạm thì xảy ra sự việc trên. Sau đó, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản", quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trinh và đồng bọn.

Tại một diễn biến khác, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Địa ốc Alibaba. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 26/9, Nguyễn Thái Lực cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Lê Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật