Hiếp dâm con riêng của vợ trong lúc trốn lệnh truy nã vì hiếp con gái ruột

Ngày 17/5, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) đã di lý nghi phạm Bùi Văn Hác (61 tuổi, ngụ xã Thới Lai, H.Ô Môn, TP.Cần Thơ) về Tiền Giang để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nghi phạm Bùi Văn Hác bị bắt sau 18 năm trốn lệnh truy nã về tội hiếp dâm trẻ em. Ảnh: Phương Hà

Bùi Văn Hác bị bắt theo lệnh truy nã vào năm 2000.

Theo công an, vào năm 1999, nghi phạm Hác bị tố cáo đã có hành vi hiếp dâm con gái của mình là B.T.K.L (SN 1984, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Tuy nhiên, trong khi bị triệu tập lấy thời khai tại Phòng CSHS Công an Tiền Giang, Hác đã bỏ trốn và sau đó cơ quan công an đã ra lệnh truy nã Bùi Văn Hác.

Cũng theo công an, trong thời gian bỏ trốn về nhà người vợ sau ở H.An Biên (Kiên Giang), nghi phạm Hác tiếp tục có hành vi dùng dao khống chế con gái riêng của vợ sau để hiếp dâm, rồi bỏ trốn về Cần Thơ đến khi bị bắt.

Theo Thanh Niên Online