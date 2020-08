Hiện trường vụ trộm 350 cây vàng ở Hà Nội

Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đang đang trích camera an ninh, truy bắt nghi phạm trộm tài sản lớn tại tiệm vàng Tuấn Đạt. Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cũng cử tổ công tác xuống hiện trường phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây để phục vụ điều tra.



Hình ảnh camera ghi lại tên trộm đột nhập tiệm vàng.

Trước đó, chủ tiệm vàng Tuấn Đạt (ở đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây) trình báo: Khoảng hơn 3 giờ ngày 18/8, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt, tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng.

Tiệm vàng Tuấn Đạt (Số 55 Phùng Khắc Khoan, Sơn Tây, Hà Nội) nơi xảy ra vụ trộm 350 cây vàng. Ảnh: Hoàng Chiến

Cùng thời gian trên, sau khi phá 2 lớp khóa trên tầng 3, kẻ gian xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy lượng tài sản lớn. Khả năng tên trộm trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng. Sau đó, tên trộm đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách đó khoảng 20m, tháo găng tay và phóng xe tẩu thoát.

Ngày 20/8, tiệm vàng đã mở cửa nhưng ngừng hoạt động kinh doanh, chỉ có người nhà của chủ tiệm ở lại trông coi cửa hàng.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau 2 ngày xảy ra vụ việc, cả gia đình chủ tiệm vàng cũng như người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì mọi chuyển diễn ra quá đột ngột và bất ngờ. Trước khi vụ trộm xảy ra 1 ngày, chủ tiệm vàng là chị Lê Vân Anh vừa mới xuất viện do ốm nặng.

Tầng 3 của tiệm vàng, nơi kẻ gian đã đột nhập lúc 3 giờ sáng, phá hai lớp khóa cửa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Theo trích xuất từ camera an ninh, đối tượng đã trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng. Toàn bộ thời gian thực hiện hành vi trộm cắp chỉ diễn ra nhanh chóng trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Qua ghi nhận, tiệm vàng nằm ngay mặt đường lớn ở trung tâm thị xã Sơn Tây với 3 tầng. Tiếp giáp tiệm vàng là hai ngôi nhà thấp hơn, trong đó có một nhà hai tầng với phần mái liền kề với ban công tầng 3 của tiệm vàng. Điều đáng nói là ban công tầng 3 của tiệm vàng chỉ có một hàng rào chắn thấp, dễ dảng cho kẻ gian đột nhập.

Lợi dụng phần nóc nhà hàng xóm liền kề với tầng 3 của tiệm vàng, lại không có hàng rào chắn kĩ càng, kẻ gian đã dễ dàng đột nhập.

Theo chủ tiệm vàng Tuấn Đạt, có thể kẻ gian đã theo dõi rất kỹ nhà chị và bình tĩnh thực hiện các thao tác đột nhập vào nhà lấy vàng.

Một cán bộ công an cho biết, hiện nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được chủ nhà bị mất bao nhiêu cây vàng bởi không có chứng từ, nguồn gốc sổ sách chứng minh. Việc chủ tiệm vàng đưa thông tin về số tiền bị mất làm cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Hoàng Chiến – Lương Hạnh

