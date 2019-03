Hé lộ chuỗi ngày mất tích bí ẩn của thiếu nữ 15 tuổi ở Nghệ An

Ngày 14/3, thông tin từ Công an TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, trú tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Ảnh có tính chất minh họa.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào chiều 7/3, Công an TP. Vinh nhận được đơn trình báo của chị Đ.T.H. (trú tại xã Nghi Phú, TP. Vinh) về việc con gái chị là em N.T.S. (SN 2003) bị mất tích bí ẩn từ đêm ngày 5/3.

Cùng ngày, Công an TP. Vinh tiếp tục nhận được đơn trình báo của ông N.T.B. (trú tại xã Nghi Phú) về việc con gái ông là em N.M.H. (SN 2003) cũng bị mất tích từ đêm ngày 5/3.

Qua thông tin trình báo, cơ quan chức năng được biết em S. và H. đều là học sinh ngoan. Ngoài việc học các em thường hay giúp đỡ bố mẹ và không có biểu hiện gì lạ trước lúc mất tích.

Tiếp nhận thông tin trình báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tiến hành tìm kiếm tung tích 2 thiếu nữ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định được Nguyễn Văn Tuyến có liên quan đến việc 2 thiếu nữ bị mất tích bí ẩn.

Quá trình làm việc với chính quyền địa phương nơi Tuyến đang sinh sống, cơ quan chức năng được biết Tuyến không có mặt tại địa phương và cũng đã bỏ nhà đi lang thang một thời gian dài.

Quá trình rà soát, đến đêm 7/3, cơ quan chức năng phát hiện Tuyến đang có mặt tại địa bàn phường Bến Thuỷ (TP. Vinh) nên đã triệu tập đối tượng này về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Trước những chứng cứ của các điều tra viên, Tuyến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Tuyến cho biết bản thân chính là người rủ rê, lôi kéo 2 em S. và H. bỏ nhà ra đi.

Căn cứ vào lời khai của Tuyến, cơ quan chức năng đã tìm thấy em S. và H. tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và đã phối hợp với chính quyền địa phương giải cứu thành công và đưa 2 thiếu nữ với gia đình an toàn.

Tại cơ quan chức năng, Tuyến cũng khai nhận thêm về hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng làm quen với em S. qua mạng xã hội. Cuối tháng 12/2018, Tuyến tỏ tình với S. nhằm mục đích dụ dỗ thiếu nữ này hòng thực hiện hành vi phạm tội.

Tối 5/3, đối tượng rủ 2 em S. và H. bỏ nhà ra đi. Hai em sau đó được Tuyến đưa vào nhà nghỉ. Tại đây, đối tượng đã có hành vi giao cấu với em S.

Hà Châu

