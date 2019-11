Ham của lạ, hai thanh niên sập bẫy tình của "nữ quái" Đà Nẵng

Sáng 12-11, thông tin từ Công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nữ quái Lê Thị Thu Thảo (biệt danh "Linda", SN 1993, ngụ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và đồng phạm, kiêm má mì chăn dắt là Trần Phạm Ngọc Châu (SN 1998, ngụ quận Hải Châu) đã bị bàn giao cho Công an quận này thụ lý theo thẩm quyền.

Nữ quái Thảo Linda chuyên dụ thanh niên quan hệ tình dục để trộm tài sản

Theo trình báo từ người dân, tối 8-11, anh Trần M.N (SN 1996, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) lên mạng Zalo để tìm bạn bốn phương. Thấy nickname Linda có hình đại diện hấp dẫn, anh N. liền kết bạn, nhắn tin hỏi thăm.

Chỉ sau vài giờ tán tỉnh, đến 0 giờ ngày 9-11, anh N. được Linda hẹn đến đường Dũng Sĩ Thanh Khê (đoạn gần vịnh Đà Nẵng) để gặp mặt. Không cần tìm hiểu thêm, cả hai đến nhà nghỉ 681 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) để thuê phòng qua đêm và quan hệ tình dục.

Khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, anh N. bàng hoàng nhận ra Linda đã biến mất cùng điện thoại di động trị giá gần 5 triệu đồng của mình nên liền đến Công an phường để trình báo.

Má mì Ngọc Châu, người lập mưu để Thảo Linda hoạt động

Đến khoảng 21 giờ 45 cùng ngày, Công an phường Xuân Hà lại tiếp nhận thêm một nạn nhân là anh L.N.A.N (SN 1998, ngụ quận Liên Chiểu) cũng sập bẫy tình của Linda Lê Thị Thu Thảo.

Cùng với chiêu trò cũ, tối ngày 9-11, sau khi trộm điện thoại của anh Trần M.N, Linda tiếp tục dụ anh A.N đến nhà nghỉ Phương Anh 6 (đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà) để "vui vẻ".

Sau khi "hành sự", đối tượng đòi tiền mua dâm nhưng anh A.N không có. Linda buộc anh A.N phải đưa điện thoại nếu không sẽ gọi đồng bọn đến "làm thịt". Sau khi trấn lột điện thoại của bạn tình, nữ quái cũng để lại ân huệ 100.000 đồng cho anh A.N để trả tiền phòng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Thu Thảo khai nhận mọi hành vi, đồng thời khai luôn đối tượng Trần Phạm Ngọc Châu là má mì, chuyên lập mưu giăng bẫy tình và môi giới mại dâm để Thảo Linda săn mồi.

Theo Người lao động

